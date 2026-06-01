Dajabón reclama la Presa de Don Miguel ante nuevas pérdidas millonarias por crecidas del río Masacre

Productores denuncian que, tras las inundaciones, el agua se pierde sin control y los canales de riego quedan prácticamente vacíos. ( DIARIO LIBRE / JAVIER GENAO )

Las recientes crecidas del río Masacre volvieron a dejar una estela de pérdidas, dolor e incertidumbre entre productores arroceros de la provincia Dajabón, quienes aseguran que cada temporada de lluvias se convierte en una amenaza directa contra su patrimonio, sus cosechas y la economía local.

En cuestión de horas, el agua arrastró inversiones millonarias, inundó parcelas, dañó caminos vecinales y cubrió de lodo el esfuerzo de hombres y mujeres que viven de la tierra. Muchos productores, ya endeudados por los altos costos de producción, hoy enfrentan un panorama desolador: cultivos perdidos, canales afectados y una nueva promesa de recuperación que parece cada vez más lejana.

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Pero la preocupación no termina cuando baja la corriente. Productores denuncian que, tras las inundaciones, el agua se pierde sin control y los canales de riego quedan prácticamente vacíos, dejando a las mismas parcelas que fueron anegadas sin el recurso necesario para salvar lo poco que queda en pie.

"Pasamos de la inundación a la sequía en menos de 48 horas", expresan agricultores de la zona, al describir un ciclo que califican como destructivo para la producción arrocera y para la estabilidad económica de Dajabón.

La necesidad de la Presa de Don Miguel

El productor arrocero Pedro Amaro manifestó que la situación que viven los agricultores de Dajabón evidencia, una vez más, la necesidad urgente de que el Gobierno disponga el inicio de la construcción de la Presa de Don Miguel.

Amaro sostuvo que esta obra permitiría controlar las crecidas del río Masacre, almacenar agua para los períodos de sequía y dar mayor seguridad a los productores, quienes cada año enfrentan pérdidas económicas por la falta de una solución definitiva.

De su lado, el también productor Juanito Tavárez advirtió que la gran cantidad de arena arrastrada por las corrientes está provocando graves daños en las fincas arroceras, afectando la calidad de los terrenos y complicando aún más la recuperación de las parcelas.

Tavárez explicó que no solo se trata del agua que inunda los cultivos, sino también del material que queda depositado sobre las tierras productivas, lo que representa un nuevo golpe para los agricultores que dependen del arroz como principal sustento.

Demandas de los productores

Ante esta realidad, distintos sectores vuelven a colocar sobre la mesa una demanda histórica: la construcción de la Presa de Don Miguel, una obra que, según los productores, permitiría regular las crecidas del río Masacre, almacenar agua para los períodos de escasez y proteger la producción agrícola de la provincia.

Para los agricultores, esta presa no representa un lujo ni una obra política, sino una necesidad urgente de supervivencia económica, social y fronteriza. Afirman que durante años se han realizado estudios, anuncios y promesas, pero el proyecto sigue sin ejecutarse, mientras las pérdidas se repiten con cada fenómeno de lluvia.

Dajabón, una provincia clave para la producción, el comercio y la seguridad fronteriza, reclama una solución definitiva. Los productores entienden que defender la frontera no solo implica vigilancia militar o discursos oficiales, sino garantizar condiciones reales para que quienes trabajan la tierra puedan producir con seguridad.

La situación ha generado un llamado directo a las autoridades del Gobierno central para que retomen el proyecto de la Presa de Don Miguel y dispongan su ejecución como una prioridad nacional.

"El Masacre no puede seguir siendo sinónimo de destrucción, abandono y promesas incumplidas", advierten sectores productivos de la provincia, al exigir respuestas concretas antes de que una nueva crecida vuelva a convertir el trabajo de años en pérdidas y desesperanza.

Mientras tanto, en Dajabón permanece abierta una pregunta que se repite cada vez que el río se desborda: ¿hasta cuándo tendrán que esperar los productores por la presa que puede cambiar el destino agrícola de la frontera?