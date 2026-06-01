El director del COE revela que tomará una "decisión importante" en las próximas horas

Juan Manuel Méndez, director del COE, en la rueda de prensa. ( ARCHIVOS )

Juan Manuel Méndez, director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), informó este lunes que tomará una "decisión importante" que dará a conocer en las próximas horas.

El anuncio se produjo después de que una medición de valoración de funcionarios divulgada por ACD Media lo situara en el primer lugar entre los funcionarios evaluados, donde Mendez obtuvo 8.1 sobre 10.

A través de una publicación en sus redes sociales, Méndez expresó su agradecimiento a la población, al presidente Luis Abinader, a la firma encuestadora y a sus familiares, colaboradores y amigos por el reconocimiento recibido.

"Ante la publicación de la firma encuestadora ACD Media, de la valoración y conocimiento de los funcionarios del gobierno de Luis Abinader, agradecemos a la población por tan alta distinción", escribió.

Decisión de relevancia personal y profesional

Sin embargo, el funcionario llamó la atención al adelantar que se dispone a tomar una decisión de relevancia personal y profesional.

"Ya es hora de tomar decisiones importantes, sé que las mismas impactarán el presente, pero serán la base y cimientos de un futuro de los que creen en mí; no hay vuelta atrás, en unas horas anunciaré mi decisión", expresó.

La publicación fue acompañada de la etiqueta #faltapoco, sin ofrecer detalles sobre el anuncio que realizará. De momento, el director del COE no ha precisado si la decisión que anunciará está relacionada con sus funciones en el organismo de emergencias, con aspiraciones políticas o con algún otro proyecto personal.

En la medición difundida por ACD Media, Méndez encabeza la lista de funcionarios evaluados con 8.1 puntos, seguido por el ministro de Turismo, David Collado (7.08), y el ministro de Deportes, Kelvin Cruz (7.01).