Intrant lanza "Guardianes del Tránsito" para promover la educación vial entre estudiantes

El director del Intrant, Milton Morrison (al centro), junto a estudiantes en el lanzamiento del programa "Guardianes del Tránsito" que llevará educación vial a las aulas. ( FUENTE EXTERNA )

El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) puso en marcha el programa "Guardianes del Tránsito", una iniciativa dirigida a estudiantes que busca fortalecer la educación vial y promover una cultura de respeto y responsabilidad en las vías públicas.

El proyecto fue impulsado por el director ejecutivo del Intrant, Milton Morrison, con el objetivo de involucrar a los jóvenes en acciones de sensibilización y orientación sobre seguridad vial, al tiempo que cumplen con las 30 horas de labor social requeridas por el sistema educativo.

A través del programa, los estudiantes participarán en actividades educativas y de concienciación dirigidas a conductores, peatones y motociclistas, convirtiéndose en promotores de buenas prácticas dentro de sus comunidades.

La iniciativa forma parte de una estrategia más amplia para incorporar la educación vial en la formación académica. En ese sentido, el Intrant y el Ministerio de Educación (Minerd) suscribieron un acuerdo para incluir esta temática en las aulas y desarrollar jornadas de capacitación orientadas a fomentar conductas responsables en el tránsito.

Morrison destacó que la educación constituye una herramienta fundamental para reducir los accidentes de tránsito y generar cambios duraderos en el comportamiento ciudadano.

"La educación vial es la herramienta más poderosa para salvar vidas ", afirmó el funcionario al referirse a la importancia de formar a las nuevas generaciones en el respeto a las normas de circulación.

Frente a una problemática nacional

La puesta en marcha de "Guardianes del Tránsito" ocurre en un contexto en el que los accidentes de tránsito continúan representando una de las principales causas de muerte en el país.

Según datos citados por la institución, más de 3,000 personas fallecen cada año en siniestros viales en República Dominicana, una cifra que sitúa al país entre los que registran mayores tasas de mortalidad por esta causa en la región.

Ante esta realidad, el programa busca fortalecer la prevención desde las escuelas, promoviendo valores de convivencia, responsabilidad y respeto por las normas de tránsito.

La iniciativa se apoya en las disposiciones de la Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, que establece la educación vial como un componente obligatorio dentro del sistema educativo nacional. Asimismo, se enmarca en las funciones atribuidas al Intrant para diseñar e implementar políticas públicas relacionadas con la seguridad vial.