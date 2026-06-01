Madre de menor implicada en muerte de una adolescente dice que Conani no le notificó sobre el hecho

La adolescente falleció en las instalaciones del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani). ( FUENTE EXTERNA )

La madre de una de las menores de edad investigadas por la muerte de una adolescente mientras permanecía bajo custodia del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), aseguró este lunes que desconocía que su hija estuviera involucrada en un proceso judicial.

"Para mí, mi hija estaba en Conani. Conani nunca me llamó, yo solicité un permiso para ver a mi hija y me topo con esta situación en el tribunal, pero ellos nunca me llamaron, yo me siento indignada", dijo la señora, cuya identidad se omite por razones legales.

Aseguró que entregó a su hija de 14 años a la institución y que desde hace cuatro meses no había tenido comunicación con ella.

"Yo tenía cuatro meses que no veía a mi hija y mira ahora esta situación. Entregué mi niña pensando una cosa y mira lo que me ha pasado ahora", se quejó.

Asimismo, cuestionó la seguridad de Conani, la vigilancia a las niñas que permanecen en el hogar de paso y las declaraciones de las otras dos menores implicadas en el caso.

"Yo la entregué- a la institución- por qué ella tenía una situación con una persona mayor adulta y yo no la quería ver en la calle", afirmó.

Según las declaraciones de la madre, su hija aseguró que desconoce lo que sucedió con la adolescente encontrada muerta a tanto solo nueve días de haber ingresado al hogar de paso en el municipio San Antonio de Guerra, provincia Santo Domingo.

"Mi hija dice que investiguen porque todas las puertas estaban cerradas porque todo estaba cerrado. Yo lo que quiero es que se esclarezca el caso ¿dónde estaban los seguridad? ", concluyó.

Acciones judiciales y medidas cautelares

La tarde de este lunes la Segunda Sala Penal de Niños, Niñas y Adolescentes dictó 30 días de medida cautelar de internamiento provisional contra las tres adolescentes de 14, 16 y 17 años, acusadas de la muerte de una menor que se encontraba bajo la tutela del Conani.

La medida deberá ser cumplida en el Instituto de Señoritas mientras el Ministerio Público continúa las investigaciones del caso.

De acuerdo con un tío de la adolescente fallecida, la menor llegó desde Pedernales a Santo Domingo a convivir con unos parientes.

Relató que la madre de la víctima padece de trastornos mentales y su padre falleció hace varios años.

La adolescente vivía con una prima en Santo Domingo y fue ingresada en un centro de salud tras presuntamente haber ingerido una pastilla.

Posteriormente fue traslada a Conani y nueve días después se notificó su deceso.

El tío de la víctima denunció que la institución no permitió que conversara con la menor ni le informó sobre el traslado.

En tanto que el cuerpo de la adolescente aún no había sido entregado a sus familiares. Este lunes, la jueza dispuso la entrega del cuerpo.

En medio de tristeza los parientes cuestionaron el manejo del hogar de paso y solicitaron que se esclarezca el caso.

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