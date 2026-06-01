Identifican 93 puntos vulnerables en Santiago ante posibles impactos de ciclones

Francisco Arias, director provincial de la Defensa Civil, explicó junto a otros funcionarios, que el levantamiento realizado incluye la cantidad de familias y personas que podrían resultar afectadas en cada zona vulnerable ante la temporada ciclónica 2026. ( FUENTE EXTERNA )

Las autoridades de prevención y respuesta ante desastres identificaron 93 zonas vulnerables a inundaciones y deslizamientos de tierra en la provincia de Santiago, de las cuales 53 se encuentran en el municipio cabecera.

Entre los sectores considerados de mayor riesgo figuran la Cañada del Diablo, Vuelta Larga, Fondo de la Botella, las calles 20 y 10 de Gurabo, La Cayena, barrio Obrero, entre otros.

Francisco Arias, director provincial de la Defensa Civil, explicó que el levantamiento realizado incluye la cantidad de familias y personas que podrían resultar afectadas en cada zona vulnerable, información que permitirá planificar con mayor precisión las evacuaciones y la logística de respuesta en caso de emergencias.

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El socorrista recordó los daños provocados en Santiago por fenómenos atmosféricos como las tormentas Noel y Olga en 2007, que dejaron comunidades destruidas, viviendas arrastradas por las crecidas de ríos y cientos de familias afectadas.

"Esto puede volver a suceder. Por eso estamos llamando la atención de todas las instituciones para que estemos preparados", advirtió.

Más de 3,000 familias

La gobernadora de Santiago, Rosa Santos, indicó que solo en áreas vulnerables de la provincia podrían ser movilizadas más de 3,000 familias en caso de una emergencia de gran magnitud.

Tanto la representante del Poder Ejecutivo como el director de la Defensa Civil exhortaron a los ayuntamientos de la provincia a fortalecer las acciones preventivas, incluyendo la recogida de basura, la limpieza de imbornales y cañadas, así como la poda de árboles que puedan representar peligro durante eventos meteorológicos.

La gobernadora resaltó además el papel de los alcaldes como responsables directos de coordinar las labores preventivas en sus respectivos territorios, en conjunto con los organismos de socorro y las instituciones del Gobierno.

Rosa Santos y Francisco Arias trataron el tema durante una jornada de socialización realizada en la Gobernación de Santiago con motivo del inicio de la temporada ciclónica.

En la reunión participaron representantes de la Defensa Civil, Ejército, Policía Nacional, Cruz Roja, Ministerio de Salud Pública, Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (Coraasan), así como otras entidades que integran el Comité Provincial de Prevención, Mitigación y Respuesta.