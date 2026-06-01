"Yo merezco saber por qué Conani se quedó con ella", tío de adolescente fallecida exige respuestas

La familia de la víctima es representada por el abogado Feliz Prensa. ( DIARIO LIBRE )

"Yo fui al hospital y ahí se la entregaron a Conani, pero yo tengo que saber, en verdad, por qué fue que la entregaron. Yo nunca firmé un papel para eso".

Así reclamó el tío de la adolescente fallecida mientras se encontraba en un hogar de paso del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani).

De acuerdo con las declaraciones del pariente, la menor de 14 años fue trasladada del hospital donde estuvo ingresada sin autorización de su familia. Además, aseguró que durante su estadía en el centro médico no recibió ningún reporte que hiciera referencia al estado de salud de la adolescente.

"Durante esos días siempre la visité (en el hospital). Ella lo único que me dijo es que se sintió mal porque se tomó una pastilla, nada más. Pero ahora que ella se murió están diciendo muchas cosas. A mí, como familiar, ¿por qué no me dijeron nada?", expresó.

El tío de la víctima aseguró que, tras el fallecimiento de la menor, le han referido que esta presentaba signos de abuso. Sin embargo, sostuvo que esas versiones no son verídicas y que se trata, a su juicio, "de una desviación del caso".

"Ahora me quieren hablar de enfermedades y de que ella era abusada, pero eso es mentira. Eso es para ellos limpiarse. Lo dicen después de muerta, pero ¿por qué no me dijeron eso cuando ella estaba viva?", cuestionó.

El pariente narró que, cuando se enteró de que la menor no estaba en el centro médico, acudió a la Fiscalía para obtener una documentación que le permitiera ver a la adolescente, pero fue detenido.

"Me metieron preso. No sé por qué, tampoco quién se la dio a Conani. En la Fiscalía me detuvieron y no sé", afirmó.

Las declaraciones fueron ofrecidas por el tío de la hoy occisa a su salida de la Segunda Sala Penal de Niños, Niñas y Adolescentes de Santo Domingo, donde este lunes tres adolescentes recibieron medida cautelar por la muerte de la menor.

Hasta ahora las autoridades no han informado sobre la situación que provocó el traslado de la menor hasta el hogar de paso.

Contexto y acciones legales

De acuerdo con las autoridades, el informe preliminar sobre la muerte de la adolescente establece que falleció por asfixia por ahorcadura mientras se encontraba en el hogar de paso ubicado en San Antonio de Guerra, provincia Santo Domingo.

Por el caso están siendo investigadas tres adolescentes de 14, 16 y 17 años de edad, quienes recibieron este lunes 30 días de internamiento en un centro para menores en conflicto con la ley, como medida cautelar.

El Ministerio Público otorgó al hecho la calificación jurídica provisional de homicidio voluntario.

Según consta en la solicitud de medida cautelar, una testigo en el caso —también menor de edad— narró que las investigadas invitaron a la víctima al baño con el alegato de "darle una sorpresa". Dijo que como no la invitaron se quedó en su cama.

Minutos después, según su declaración, las ahora imputadas le vendaron los ojos de la víctima. Acto seguido, una la sujetó por los brazos y otra por las piernas, la llevaron al piso y le colocaron una sábana alrededor del cuello.

Las implicadas deberán cumplir la medida en el Instituto de Señoritas de Villa Consuelo.

Mientras tanto, los parientes de la hoy occisa continúan exigiendo justicia y que se esclarezcan las circunstancias del caso.

El hecho ocurrió nueve días después de que la menor fuera trasladada al hogar de Conani, por razones que aún no han sido especificadas por las autoridades.