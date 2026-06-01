Yeni Berenice sobre no ha lugar a exministros: "La decisión contiene falencias elementales"

La procuradora general Yeni Berenice dijo que su gestión agotará todos recursos procesales en el caso en que se dictó no ha lugar a dos exministros. ( FUENTE EXTERNA )

La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, se pronunció este lunes sobre el auto de no ha lugar dictado a favor de los exministros Gonzalo Castillo, José Ramón Peralta y otros imputados en el presunto caso de corrupción administrativa en perjuicio del Estado por más de 19,000 millones de pesos.

Reynoso argumentó que la decisión de la magistrada Altagracia Ramírez, del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, contiene falencias procesales elementales que, incluso, "un estudiante de Derecho podría identificar con facilidad".

La procuradora sostuvo que la lucha contra la corrupción no se detendrá y aseguró que el Ministerio Público, apelará en el caso.

"Esta no es únicamente una obligación constitucional. Es una convicción profunda que hemos defendido siempre. La corrupción no es un simple delito: es una grave violación a los derechos humanos", recalcó en un documento de prensa.

Dijo que dejar pasar un auto de no ha lugar que no se sustenta en derecho, "y que favorece a imputados que desempeñaron un rol fundamental dentro de una estructura criminal", no sería honesto ni justo para el país.

"No podemos ignorar la verdad. Fuimos testigos de cómo un imputado, hoy favorecido con un no ha lugar, admitió en nuestra presencia y en la de sus abogados haber recibido más de 700 millones de pesos en efectivo, dinero proveniente de actos de corrupción", precisó.

Respecto a la decisión del tribunal, dijo que cada actor del sistema de justicia tiene que jugar su rol. "Nosotros garantizamos que, desde nuestra gestión, jugaremos el nuestro hasta agotar todos los recursos procesales disponibles. Corresponderá a las demás instancias judiciales asumir, conforme al derecho, la responsabilidad que les toca", expresó Reynoso.

Sostuvo que quienes apuestan a la impunidad pueden seguir gastando millones en "campañas, mentiras e intentos de desnaturalizar la verdad".

"Sabemos de dónde vienen esos ataques y quiénes forman parte de ellos. Pero siempre hemos creído que la única respuesta decente de un fiscal frente a los obstáculos para hacer su trabajo es ser más fiscal: más firme, más fuerte, más persistente y más comprometido con la Constitución y la ley", declaró.

Acciones y desafíos

La procuradora expuso que la apelación se hará porque las "participaciones criminales acreditadas mediante testimonios directos, y corroboradas con decenas de pruebas", deben ser conocidas en un juicio de fondo.

En el comunicado, Reynoso citó algunos avances en su gestión como: más de 6,000 millones decomisados, "condenas contundentes y decomisos históricos" a favor del Estado, un Código Penal que contempla nuevos tipos penales en materia de delitos contra el patrimonio público, entre otras iniciativas.

Sin embargo, Reynoso expuso que, pese a los logros, persisten desafíos estructurales e históricos que seguirán enfrentando.

"Ser pasivos ante los actos de corrupción equivale a permitir que nos roben el presente y el futuro de nuestra nación", señaló.

"Nuestras acusaciones no son un secreto. Son documentos públicos y están disponibles de manera íntegra en nuestras plataformas. Los hechos graves ocurrieron. Las pruebas existen. Están a la vista de todos. Y llevaremos cada caso hasta el final", resaltó.

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