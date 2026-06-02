Abinader ordena extradición a EE. UU. de dominicano acusado de narcotráfico

El presidente Luis Abinader autorizó la extradición hacia Estados Unidos del ciudadano dominicano Carlos Pisandro Peña Tejada, también conocido como Bertinio Emilio Peguero y alias "Papa", quien es reclamado por la justicia de ese país por cargos vinculados al narcotráfico.

La medida fue dispuesta mediante el Decreto 365-26, emitido por el Poder Ejecutivo en el marco de los acuerdos de cooperación internacional suscritos por la República Dominicana para combatir el crimen organizado transnacional y el tráfico ilícito de drogas.

En un comunicado, la Presidencia informó que Peña Tejada deberá responder ante las autoridades estadounidenses por varios cargos relacionados con una presunta red de narcotráfico que operaba entre el extranjero y territorio estadounidense.

De acuerdo con la solicitud de extradición, el dominicano está acusado de asociación delictuosa para importar una sustancia controlada a Estados Unidos, delito que involucra 500 gramos o más de una sustancia que contenía cocaína.

Cargos en Estados Unidos

El expediente también incluye cargos por importación de cocaína, asociación delictuosa para distribuir y poseer con intención de distribuir la droga, así como acusaciones de complicidad vinculadas a las actividades ilícitas que le atribuyen las autoridades norteamericanas.

Las imputaciones serán conocidas por los tribunales competentes de Estados Unidos una vez se complete el proceso de entrega.

La disposición presidencial establece que la extradición se realiza conforme a los procedimientos legales correspondientes y en cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por el Estado dominicano.