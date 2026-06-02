Hospitalizan a niña de seis años tras caer desde un tercer piso en Santiago

Departamento donde ocurrió el suceso en el que la infante cayó del tercer piso. ( DIARIO LIBRE/ ANEUDY TAVÁREZ )

Una niña de seis años fue ingresada en un centro de salud tras caer desde el tercer nivel de un edificio mientras jugaba en su vivienda, ubicada en el ensanche Espaillat, en Santiago.

El reporte médico dado a conocer por sus familiares indica que la pequeña sufrió una lesión en la cabeza, por lo que tuvo que ser sometida a una intervención quirúrgica de emergencia.

Agrega que la niña ha mostrado una evolución favorable tras el procedimiento.

"Ha

y gracias a Dios está

", manifestó un familiar.

¿Cómo ocurrió el accidente?

De acuerdo con declaraciones ofrecidas por parientes, la menor se encontraba escuchando música y bailando cuando ocurrió el accidente.

Según explicaron, la niña abrió la puerta del balcón y, mientras jugaba y se movía sobre una silla, cayó al vacío.

Familiares rechazaron que se tratara de un caso de descuido, tras asegurar que fue un accidente inesperado. El hecho ocurrió el pasado domingo 31 de mayo.

La familia agradeció las oraciones y muestras de apoyo recibidas, al tiempo que expresó su confianza en la recuperación total de la menor.

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