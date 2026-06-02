Ocupan sustancias narcóticas y más de cinco millones de pesos durante allanamientos en SDN

Tres hombres detenidos, máquinas tragamonedas incautadas y sustancias narcóticas decomisadas como evidencia del operativo realizado por la Dirección Central de Inteligencia (Dintel) de la Policía en Santo Domingo Norte. ( FUENTE EXTERNA )

La Policía Nacional informó este martes que, en coordinación con el Ministerio Público, ocupó varios paquetes de sustancias narcóticas y más de cinco millones de pesos en efectivo durante allanamientos realizados en distintos sectores del municipio Santo Domingo Norte.

La institución indicó que durante los operativos los agentes de la Dirección Central de Inteligencia (Dintel) incautaron cuatro pacas de presunta marihuana, cuatro paquetes de un polvo blanco, presumiblemente cocaína, y la suma de 5,021,050 pesos.

Tres personas fueron arrestadas para fines de investigación.

Evidencias

Detalló mediante una nota de prensa que, durante las intervenciones, también fueron ocupadas tres pistolas, un revólver, dos balanzas presumiblemente utilizadas para el pesaje de sustancias narcóticas, varias prendas de color dorado y una yipeta marca Honda CR-V, de color azul.

Asimismo, los equipos actuantes incautaron ocho máquinas tragamonedas que operaban de manera irregular en los lugares intervenidos.

La Policía aseguró que las evidencias ocupadas fueron debidamente levantadas y serán remitidas a los organismos correspondientes para los análisis y procedimientos legales de rigor, mientras que los detenidos serán puestos a disposición del Ministerio Público.

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