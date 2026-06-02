Así ocultaba el dinero la red que estafaba y extorsionaba a personas de EE. UU. desde Santiago

Imagen que muestra una transacción electrónica de dinero realizada mediante fraude. ( FUENTE EXTERNA )

Los integrantes de la presunta red dedicada a cometer estafas, extorsiones y chantajes contra residentes en Estados Unidos desde Santiago, ocultaban el origen ilícito del dinero mediante complejos mecanismos de movilización financiera para dificultar su rastreo, informó el martes el Ministerio Público.

El órgano acusador desmanteló la banda criminal mediante la Operación XL526, la cual incluyó 28 allanamientos simultáneos realizados en las provincias de Santiago y Puerto Plata, que terminaron en la detención de 20 personas, entre ellos cinco supuestos cabecillas.

De acuerdo con la institución, los recursos obtenidos eran movilizados a través de diversos mecanismos financieros que incluían criptomonedas (como Bitcoin), transferencias electrónicas, transferencias espejo, depósitos mediante empresas remesadoras y plataformas de pago digital.

En ese contexto, explicó que las transacciones se realizaban, en la mayoría de los casos, a favor de terceros ya identificados por la investigación. El objetivo era entorpecer la trazabilidad de los fondos y encubrir su origen ilícito.

Hasta el momento, el Ministerio Público no ha establecido la cantidad de dinero que habría movilizado la red.

Por otro lado, la ostentación de un alto estatus económico por parte de los miembros de la organización criminal servía como gancho para reclutar a nuevas personas, principalmente jóvenes, en el municipio de Santiago de los Caballeros y zonas aledañas.

El cobro del dinero

Para asegurar los cobros, los imputados empleaban mecanismos de intimidación y coacción que generaron graves afectaciones psicológicas en las víctimas.

La Procuraduría señaló que las amenazas eran utilizadas como medio para provocar temor, sufrimiento y perturbación emocional, tanto en los afectados directos como en sus familiares, impactando significativamente su estabilidad personal y calidad de vida.

Jacagua: el centro operativo de la red La estructura criminal tenía como centro de operaciones el distrito municipal de Jacagua, en Santiago. Desde allí, según el Ministerio Público, ejecutaba de manera sistemática las actividades de estafa, chantaje y obtención ilícita de fondos, apoyándose en herramientas tecnológicas y estrategias de intimidación.

¿Cómo captaban a las víctimas?

Las investigaciones indican que los integrantes de la red captaban a sus víctimas a través de anuncios publicitarios. Posteriormente, las sometían a presiones económicas mediante amenazas y extorsiones basadas en guiones previamente elaborados.

Los imputados se hacían pasar por miembros de temidas organizaciones criminales internacionales, como el Cártel de Sinaloa de México, para intimidar a las víctimas y exigirles los pagos.

Cabecillas y detenidos

Durante la operación fueron arrestados los presuntos cabecillas de la estructura:

Carlos José Parra Lantigua

Eliardo Peña Almonte

Renso Darío González Almonte

Josiel Pichardo Cabrera

Walinton Sosa Almonte

También fueron detenidos los miembros: Moisés David Pichardo Aracena, Pedro Antonio Pichardo, Yumeiry Altagracia Cabrera, Danny Rafael Lantigua, Augusto José Reyes y Julio Antonio Peralta del Rosario.

Otras ocho personas arrestadas permanecen bajo investigación, mientras que las autoridades persiguen a otro hombre vinculado a la red.

Sometimiento a la justicia

El Ministerio Público dijo que los implicados serán sometidos a la justicia en las próximas horas ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago.

Se les imputan delitos de alta tecnología, asociación de malhechores, estafa, extorsión, chantaje, obtención ilícita de fondos, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, distribución de sustancias controladas y porte ilegal de armas de fuego.