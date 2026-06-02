RD acoge por primera vez en el Caribe la Conferencia Latinoamericana de Saneamiento

El director del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), Wellington Arnaud, durante su participación en la apertura de LatinoSan 2026, celebrada en Punta Cana. ( FUENTE EXTERNA )

República Dominicana se convirtió este martes en el primer país del Caribe en ser sede de la VII Conferencia Latinoamericana de Saneamiento (LatinoSan 2026), el principal foro regional sobre agua, saneamiento e higiene, que reúne a autoridades gubernamentales, organismos multilaterales, expertos internacionales, académicos, representantes del sector privado y de la sociedad civil.

El evento se desarrolla del 2 al 4 de junio en Punta Cana bajo el lema "Innovación, inclusión y resiliencia: el saneamiento que impulsa salud, equidad y sostenibilidad en América Latina y el Caribe", con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

De acuerdo con un comunicado, durante la ceremonia de apertura, el ministro de Salud, Víctor Atallah, destacó que el acceso al agua potable y al saneamiento constituye una de las transformaciones más importantes para mejorar la calidad de vida de las personas.

"Hablar de saneamiento es hablar de salud, de dignidad, de resiliencia, de oportunidades y de equidad. Cuando el saneamiento funciona, protege la salud, preserva el ambiente y crea condiciones para que las personas puedan desarrollarse plenamente", expresó.

El funcionario señaló que América Latina y el Caribe continúan enfrentando importantes desafíos relacionados con el acceso al agua, el saneamiento y los efectos del cambio climático, factores que impactan la salud pública, el medio ambiente y las oportunidades de desarrollo de millones de personas.

Asimismo, afirmó que República Dominicana, como pequeño Estado insular, ha asumido el compromiso de fortalecer la resiliencia del sector agua y saneamiento mediante una visión integrada que involucra salud, ambiente, gestión de riesgos y desarrollo sostenible.

Inversiones en infraestructura

De su lado, el director ejecutivo del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), Wellington Arnaud, presentó los avances del Programa de Saneamiento Universal de Ciudades Costeras y Turísticas, así como la tercera fase del Proyecto de Alcantarillado y Acueducto con reúso de la zona Verón-Punta Cana, cuya inversión ronda los mil millones de dólares.

"En los últimos seis años, nuestro país ha iniciado una transformación profunda que ha permitido elevar la madurez institucional y estratégica del sector, impulsando las inversiones más importantes de nuestra historia en infraestructura de agua potable y saneamiento", sostuvo Arnaud.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/02/whatsapp-image-2026-06-02-at-31019-pm-26673fa7.jpeg El ministro de Salud, Víctor Atallah; el director ejecutivo de Inapa, Wellington Arnaud; y el jefe de Operaciones del Banco Interamericano de Desarrollo, Miguel Baruzze, durante la apertura de LatinoSan 2026 en Punta Cana. (FUENTE EXTERNA)

Mientras tanto, el jefe de Operaciones del BID, Miguel Baruzze, resaltó que esta edición de LatinoSan "tiene un significado especial porque llega en un momento en que República Dominicana está dando un paso decisivo en la transformación de su sector de agua y saneamiento".

Debates sobre sostenibilidad y resiliencia

Durante las jornadas de trabajo se abordarán cinco ejes estratégicos:

Saneamiento urbano e innovación tecnológica y social

Saneamiento rural

Gobernanza, regulación, financiamiento y participación privada

Resiliencia y sostenibilidad ambiental

Costas, turismo, biodiversidad y economía azul

Los organizadores explicaron que las discusiones estarán orientadas a promover soluciones innovadoras, fortalecer la cooperación regional y generar compromisos concretos que contribuyan a garantizar el acceso universal y equitativo al saneamiento.

La VII Conferencia Latinoamericana de Saneamiento reúne delegaciones de toda América Latina y el Caribe para intercambiar experiencias, fortalecer alianzas y promover acciones que permitan avanzar hacia sistemas de saneamiento más resilientes, inclusivos y sostenibles.