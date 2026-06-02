Índice Global de Derechos 2026 sitúa a RD entre líderes en protección laboral de América

Según la clasificación internacional, el país alcanzó la categoría 2 del índice, compartiendo esta posición con Barbados y situándose solo por detrás de Uruguay, que figura en la categoría 1. ( FUENTE EXTERNA )

La República Dominicana fue ubicada entre los tres países de América con mejores niveles de protección y garantía de los derechos laborales colectivos, de acuerdo con el Índice Global de Derechos 2026 de la Confederación Sindical Internacional (CSI-ITUC), informó este martes el Ministerio de Trabajo.

Según la clasificación internacional, el país alcanzó la categoría 2 del índice, compartiendo esta posición con Barbados y situándose solo por detrás de Uruguay, que figura en la categoría 1. La evaluación toma en cuenta indicadores relacionados con la libertad sindical, la negociación colectiva, el derecho a huelga y el acceso a la justicia laboral.

El ministro de Trabajo, Eddy Olivares Ortega, valoró el resultado como un reconocimiento a los avances logrados en el fortalecimiento del Estado social y democrático de derecho, así como al diálogo tripartito y al respeto de los principios fundamentales promovidos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

"Esta valoración es un reconocimiento a los esfuerzos realizados por el Gobierno del presidente Luis Abinader, los trabajadores, los empleadores y las instituciones públicas para consolidar un clima de respeto a los derechos laborales y de promoción permanente del diálogo social. Nos sentimos profundamente satisfechos con este resultado, que fortalece la imagen internacional de la República Dominicana como una nación comprometida con el trabajo decente y la justicia social." Eddy Olivares Ortega. Ministro de Trabajo. “

El funcionario destacó que el Índice Global de Derechos de la CSI es una de las principales herramientas internacionales para medir el respeto a los derechos laborales colectivos en más de 150 países y constituye una referencia para organismos internacionales, inversionistas y actores del ámbito laboral al evaluar la calidad de las relaciones de trabajo y el estado de derecho de cada nación.

Acciones y compromisos del Ministerio de Trabajo para fortalecer los derechos laborales

Asimismo, señaló que la posición alcanzada representa una mejora respecto a evaluaciones anteriores, reflejando avances en las garantías laborales, el fortalecimiento institucional y los mecanismos de solución de conflictos.

En ese sentido, el Ministerio de Trabajo reafirmó su compromiso de continuar impulsando políticas orientadas al fortalecimiento de la libertad sindical, la negociación colectiva, la seguridad y salud en el trabajo, la inspección laboral y la protección efectiva de los derechos de trabajadores y empleadores.