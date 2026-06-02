Senado aprueba en segunda lectura proyecto que modifica ley de partidos sobre bienes ilícitos

La iniciativa, que el Senado aprobó con 26 votos favorables, fue estudiada por una comisión especial. ( DIARIO LIBRE )

Con la finalidad de prevenir el uso de recursos de origen ilícito, el Senado de la República aprobó este martes, en segunda lectura, el proyecto que modifica la Ley 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Politicos.

La propuesta obtuvo un total de 26 votos a favor.

La iniciativa fue depositada en marzo ante la cámara alta y, desde entonces, la pieza permanecía bajo estudio de una comisión especial, la cual sostuvo consultas con distintos partidos con representación en el Congreso Nacional y con diversas personalidades del ámbito político.

La aprobación fue valorada por senadores de la cámara alta quienes aeguraron que la pieza representa un avance para combatir el narcotráfico.

El senador de la provincia María Trinidad Sánchez, Alexis Victoria Yeb, aseguró que la propuesta se enfoca en la transparencia en todos los partidos.

Valoraciones de fomentar la transparencia

"Fue depositada por Paliza y nosotros todos en el bloque estamos de acuerdo, es tratando de fomentar la transparencia para que los partidos sepan a quién eligen", dijo.

De su lado, el senador de la provincia La Romana, Eduardo Alexis EspirituSanto, sostuvo que las modificaciones a las leyes siempre son necesarias.

"Es algo que hemos hablado por el tema del narcotráfico y lavado de activo las modificaciones siempre son importantes" afirmó.

Modificaciones

Uno de los cambios propuestos se enfoca en el artículo 49 de la ley, que establece los requisitos para ostentar una precandidatura o candidatura dentro de los partidos.

La propuesta busca agregar nuevas condiciones que deberán cumplir quienes aspiren a cargos de elección popular o de dirección partidaria. Entre ellas figura la presentación de una declaración jurada de patrimonio, conforme a la Ley 311-14 sobre Declaración Jurada de Patrimonio.

Además, los aspirantes tendrían que presentar una certificación vigente de no antecedentes penales emitida por las autoridades dominicanas, así como otra certificación similar de los países donde hayan residido durante los últimos 15 años.

La propuesta también establece la obligación de someterse a una prueba antidopaje actualizada que confirme la ausencia de sustancias psicotrópicas en el organismo.

En el caso de las personas que hayan estado sujetas a la Ley de Declaración Jurada de Patrimonio, deberán presentar una certificación de la Cámara de Cuentas que confirme que cumplieron con la entrega de esas declaraciones dentro de los plazos establecidos.

Posibilidad de sustituir candidatos por falsedad

La propuesta también introduce modificaciones al artículo 56 de la ley, relativo a las limitaciones para sustituir candidaturas.

Actualmente, la legislación solo permite sustituir a un candidato en casos específicos, como la renuncia formal, la comprobación de una violación grave a la Constitución o a la ley, o una condena penal.

El proyecto propone agregar nuevas causales para la sustitución, entre ellas, que se determine la falsedad u omisión relevante en la información presentada por el aspirante.

La propuesta establece que los partidos podrán recibir aportes de personas físicas o jurídicas, como ya contempla la ley, siempre que se identifique y verifique al aportante y se confirme el origen lícito de los recursos, sin permitir la intermediación en los aportes.

Asimismo, en el apartado sobre contribuciones ilícitas se incluirían los recursos vinculados al lavado de activos, al terrorismo y a la criminalidad organizada.

El proyecto también plantea que, en caso de que un partido reciba recursos cuya procedencia ilícita sea detectada posteriormente, estos deberán ser devueltos de inmediato.