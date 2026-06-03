Armada rescata a dos extranjeros tras naufragio de embarcación cerca de Puerto Plata

Los equipos de rescate localizaron la embarcación parcialmente hundida y ejecutaron el protocolo correspondiente para salvaguardar la vida de los dos tripulantes. ( FUENTE EXTERNA )

La Armada de República Dominicana rescató con vida a dos ciudadanos extranjeros luego de que la embarcación "Caicos Cat", procedente de Islas Turcas y Caicos, sufriera fallas mecánicas y comenzara a hacer agua en el océano Atlántico, próximo a las costas de Puerto Plata.

De acuerdo con la institución naval, la operación fue activada tras una alerta emitida por el Centro de Operaciones Marítimas, lo que permitió el despliegue inmediato de unidades de superficie hacia la zona donde se reportó la emergencia.

Al llegar al lugar, los equipos de rescate localizaron la embarcación parcialmente hundida y ejecutaron el protocolo correspondiente para salvaguardar la vida de los dos tripulantes, quienes fueron rescatados sin mayores contratiempos.

Los sobrevivientes fueron trasladados a un puerto seguro, donde recibieron atención médica por parte de personal del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1. Según las autoridades, ambos se encuentran estables y no presentan lesiones de gravedad.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/04/c60e9717-0d38-4124-be75-695326bbe34d-8f4d1be2.jpg Agente de la Armada observa la embarcación que se hundió. (FUENTE EXTERNA)

El comandante general de la Armada, vicealmirante Juan B. Crisóstomo Martínez, reafirmó el compromiso de la institución con la protección de la vida humana en el mar y llamó a los navegantes a verificar las condiciones de sus embarcaciones antes de zarpar.

Asimismo, recomendó portar los equipos de seguridad requeridos y notificar previamente las rutas de navegación, medidas que contribuyen a reducir riesgos y facilitan una respuesta más rápida y efectiva ante cualquier eventualidad en el mar.