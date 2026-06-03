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Acusado narcotráfico
Acusado narcotráfico

Arrestan en Cotuí a un hombre acusado de narcotráfico en Estados Unidos

El arresto del imputado obedece a una orden emitida por la Suprema Corte de Justicia para fines de extradición

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    Arrestan en Cotuí a un hombre acusado de narcotráfico en Estados Unidos
    En el operativo participaron agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y miembros del Ministerio Público, apoyados por el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (U.S. Marshals). (FUENTE EXTERNA)

    Las autoridades arrestaron este miércoles en el municipio de Cotuí, provincia María Trinidad Sánchez, a un hombre acusado de narcotráfico en los Estados Unidos.

    Se trata del dominicano Rafael Antonio Castro Facenda, quien fue apresado mediante un operativo de búsqueda y captura en el que participaron agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y miembros del Ministerio Público, apoyados por el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (U.S. Marshals).

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    El acusado fue arrestado durante un operativo policial. (FUENTE EXTERNA)

    Procedimiento legal y situación del imputado

    De acuerdo con una publicación de la DNCD, el arresto de Castro Facenda obedece a una orden emitida por la Suprema Corte de Justicia para fines de extradición a los Estados Unidos.

    • El imputado está bajo el control del Ministerio Público hasta que inicien los procesos correspondientes en su contra.
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