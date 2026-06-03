Arrestan en Cotuí a un hombre acusado de narcotráfico en Estados Unidos

En el operativo participaron agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y miembros del Ministerio Público, apoyados por el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (U.S. Marshals). ( FUENTE EXTERNA )

Las autoridades arrestaron este miércoles en el municipio de Cotuí, provincia María Trinidad Sánchez, a un hombre acusado de narcotráfico en los Estados Unidos.

Se trata del dominicano Rafael Antonio Castro Facenda, quien fue apresado mediante un operativo de búsqueda y captura en el que participaron agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y miembros del Ministerio Público, apoyados por el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (U.S. Marshals).

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/04/screenshot-2026-06-03-223109-6cdaa99a.png El acusado fue arrestado durante un operativo policial. (FUENTE EXTERNA)

Procedimiento legal y situación del imputado

De acuerdo con una publicación de la DNCD, el arresto de Castro Facenda obedece a una orden emitida por la Suprema Corte de Justicia para fines de extradición a los Estados Unidos.

El imputado está bajo el control del Ministerio Público hasta que inicien los procesos correspondientes en su contra.

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