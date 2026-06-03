Arrestan en Cotuí a un hombre acusado de narcotráfico en Estados Unidos
El arresto del imputado obedece a una orden emitida por la Suprema Corte de Justicia para fines de extradición
Las autoridades arrestaron este miércoles en el municipio de Cotuí, provincia María Trinidad Sánchez, a un hombre acusado de narcotráfico en los Estados Unidos.
Se trata del dominicano Rafael Antonio Castro Facenda, quien fue apresado mediante un operativo de búsqueda y captura en el que participaron agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y miembros del Ministerio Público, apoyados por el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (U.S. Marshals).
Procedimiento legal y situación del imputado
De acuerdo con una publicación de la DNCD, el arresto de Castro Facenda obedece a una orden emitida por la Suprema Corte de Justicia para fines de extradición a los Estados Unidos.
- El imputado está bajo el control del Ministerio Público hasta que inicien los procesos correspondientes en su contra.