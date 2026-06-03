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Henry T. Wooster
Henry T. Wooster

Representante de EE. UU. en Haití podría dejar el cargo tras ser nominado para embajador en Kenia

Posible salida de Henry T. Wooster en Haití coincide con momento clave para el país

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    Representante de EE. UU. en Haití podría dejar el cargo tras ser nominado para embajador en Kenia
    Henry Wooster, encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Puerto Príncipe. (FUENTE EXTERNA)

    El representante de Estados Unidos en Haití, Henry T. Wooster, podría dejar próximamente sus funciones como encargado de negocios en la Embajada estadounidense en ese país luego de ser nominado por la Casa Blanca para ocupar el cargo de embajador en Kenia, una decisión que llega en un momento especialmente delicado para la nación caribeña.

    "Henry Wooster, de Virginia, miembro de carrera del Servicio Exterior Superior, con rango de Ministro Consejero, será nombrado Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de los Estados Unidos de América ante la República de Kenia", anunció la Casa Blanca.

    La nominación de Wooster fue incluida en una lista de candidatos a embajadores enviada esta semana al Senado de Estados Unidos, instancia que deberá confirmar el nombramiento junto con otras designaciones de alto nivel realizadas por la administración del presidente Donald Trump.

    RELACIONADAS

    La posible salida del funcionario ocurre apenas un año después de asumir la dirección de la Embajada de Estados Unidos en Puerto Príncipe, donde ha desempeñado un papel central en la definición de la política de Washington frente a las crisis políticas y de seguridad que afectan a Haití.

    • Wooster asumió oficialmente la dirección de la misión diplomática estadounidense en Puerto Príncipe el 12 de junio de 2025. Con experiencia en operaciones especiales y una extensa trayectoria en el servicio exterior, recibió facultades excepcionales para coordinar un enfoque integral de la política estadounidense hacia Haití.

    Durante su gestión, la estrategia de Washington mantuvo un fuerte énfasis en la seguridad, incluso en medio de los recortes a la asistencia humanitaria y la reestructuración de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

    La eventual salida de Wooster abre interrogantes sobre la continuidad de la política estadounidense hacia Haití en un período marcado por decisiones cruciales para el futuro político, social y de seguridad del país.

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