El Gobierno apura el rescate de más de 1,400 centros educativos

Cientos de contratistas acudieron al sorteo realizado por la Dirección de Infraestructura Escolar para la intervención de 1,451 planteles a nivel nacional. ( DIARIO LIBRE/ DANIA ACEVEDO )

Techos que filtran, baños que no funcionan, drenajes deficientes y estructuras en avanzado estado de deterioro constituyen la evidencia de las denuncias que durante años realizaron grupos de profesores, padres y estudiantes con respecto a las condiciones en que operan numerosos centros escolares en República Dominicana.

Ante esta situación, la Dirección de Infraestructura Escolar (DIE) anunció la intervención de 1,451 planteles educativos mediante trabajos de rehabilitación y mantenimiento correctivo, en una iniciativa que busca atender parte de las deficiencias acumuladas en la infraestructura escolar.

El martes 2 de junio inició la primera de cuatro rondas de sorteos dirigidos a las mipymes que realizarán los trabajos de rehabilitación con mantenimientos correctivos en 331 instituciones educativas .

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/02/sorteo-de-obras-del-estado--202606020004-1372ff44.jpg Ingenieros a la espera del sorteo de la Dirección de Infraestructura Escolar (DIE) para la intervención de 1,451 planteles educativos. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO)

La medida se ejecutará a través del Plan Aulas 24/7-365, impulsado por el Gobierno, que contempla una inversión superior a los 4,000 millones de pesos y beneficiará a más de 500,000 alumnos y docentes.

Según el director de Infraestructura Escolar, Roberto Herrera, en conversación para Diario Libre, los centros considerados en condiciones más críticas estarán listos entre junio y agosto de este año, como parte de los trabajos que se efectuarán durante el período de vacaciones.

Prioridades

Además, se intervendrán otros 1,120 centros educativos mediante el Programa de Rehabilitación, Mantenimiento y Terminación de Centros Escolares (Protces), bajo procesos de licitación pública.

Según explicó Herrera, las obras se concentrarán en trabajos considerados urgentes. Entre ellos impermeabilización de techos, reparación de sistemas eléctricos, construcción y reparación de muros perimetrales, corrección de drenajes, intervenciones sanitarias, pintura y mantenimiento general.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/02/sorteo-de-obras-del-estado--202606020002-8912e434.jpg Roberto Herrera, titular de la Dirección deInfraestructura Escolar. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO)

Para ejecutar los trabajos se seleccionarán un total de 197 contratistas.

"Son proyectos que oscilan entre tres, cinco, diez y 15 millones de pesos. Exigimos la responsabilidad de asumir el compromiso de entregar los trabajos en una fecha determinada", refiere Herrera. "Hacemos un llamado a los contratistas para que sepan que sus recursos están ahí. Incluso una vez adjudicados quienes tengan la capacidad de poder iniciar los trabajos pueden hacerlo porque tan pronto se entregue el avance, lo que tengan para cubicar también se les pagará".

Las primeras intervenciones se concentrarán en el Gran Santo Domingo, San Pedro de Macorís y Monte Plata. Más adelante, una parte importante de la inversión se dirigirá a Santiago, San Cristóbal, Puerto Plata y La Altagracia.

Riesgos para estudiantes

La selección de ganadores de los primeros lotes de escuelas en el Gran Santo Domingo, San Pedro de Macorís y Monte Plata se produce en medio de múltiples quejas sobre las condiciones físicas de los centros educativos.

Uno de los casos más recientes es el de la escuela Emma Balaguer, ubicada en la comunidad Monte Bonito, en el distrito municipal Santiago Oeste.

En mayo de este año, docentes y comunitarios denunciaron graves filtraciones de agua que afectan aulas, pasillos y otras áreas del plantel. También en ese mes, la Asociación Dominicana de Profesores, seccional Santiago Noreste, denunció que el 71 % de los centros educativos de esa demarcación presenta daños significativos en sus estructuras.

Entre las necesidades identificadas figuran la terminación del centro educativo Camboya, en el sector Francisco del Rosario Sánchez, así como la conclusión de aulas del nivel inicial en los centros Mélida Giralt y Aura Herrera Martínez.

Entre filtraciones y hongos

Los problemas de infraestructura escolar no solo afectan el proceso de enseñanza. Al menos así lo considera el ingeniero Francisco Marte, participante en el proceso de contratación para las rehabilitaciones. Marte señaló que muchas escuelas presentan filtraciones que favorecen la aparición de hongos y pueden contribuir al desarrollo de enfermedades respiratorias.

"Una estructura física en óptimas condiciones contribuye a la salud mental y física de los estudiantes", afirmó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/02/sorteo-de-obras-del-estado--202606020009-cade7137.jpg Francisco Marte, participante en el proceso de contratación para las rehabilitaciones de escuelas. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO)

Marte relató además que, en intervenciones anteriores realizadas para el Estado, encontró baños con tuberías obstruidas, acumulación de basura y un deterioro generalizado de las instalaciones educativas, por lo que también exhorta a que se eduque al estudiantado para que conserve las instalaciones en buen estado.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/02/sorteo-de-obras-del-estado--202606020011-157f3112.jpg Yohani Castillo, dueña de la empresa de construcción Arquiurbano. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO)

Diario Libre también entrevistó a Yohani Castillo, dueña de la empresa de construcción Arquiurbano, a quien la crisis económica la motivó a participar en este proyecto. Con experiencia como proveedora del Estado en áreas eléctricas y de construcción también destaca la necesidad de mantenimiento de las infraestructuras existentes.

Sigue el déficit El país todavía enfrenta importantes desafíos en materia de infraestructura escolar. Herrera calcula un déficit estimado de 7,000 aulas. En declaraciones anteriores, informó que el Gobierno avanzó con la incorporación de 2,011 nuevos espacios educativos durante 2025 y proyecta sumar entre 2,500 y 3,000 aulas adicionales durante 2026. Como parte del programa, la DIE también anunció hace algunas semanas la aceleración de proyectos de construcción de nuevas aulas en el municipio de Padre Las Casas y en el distrito municipal Los Fríos, en la provincia de Azua.