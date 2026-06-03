Arrestan hombre acusado de violencia contra su expareja

Agentes del Dicrim participaron en el arresto de Luis Enrique Evertz Marín, acusado de violencia de género. ( FUENTE EXTERNA )

Las autoridades apresaron a un hombre que era buscado por acusaciones de violencia de género en perjuicio de su expareja. Se trata de Luis Enrique Evertz Marín, requerido a raíz de una denuncia presentada por su antigua pareja sentimental, Yenifer Crismar Marín Díaz, de nacionalidad venezolana.

El Ministerio Público informó que la detención se produjo en el Distrito Nacional, "luego de una labor de inteligencia, vigilancia y seguimiento" que incluyó varios allanamientos y operativos en el Distrito Nacional y el este del país, incluyendo Juan Dolio, en la provincia San Pedro de Macorís.

Evertz Marín fue detenido por la Unidad de Captura de Prófugos, Rebeldes y Condenados (Ucaprec) del Ministerio Público, conjuntamente con agentes de la Policía Nacional.

La denuncia

El Ministerio Público informó que la investigación se inició tras una denuncia recibida el 9 de marzo de 2026 por la Fiscalía del Distrito Nacional.

De acuerdo con las pesquisas, el imputado incurrió en actos de violencia verbal y psicológica contra la víctima, mediante "expresiones ofensivas, denigrantes y conductas recurrentes de agresión emocional".

Tras la denuncia, la Coordinación de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional emitió la Orden de Arresto No. 0132-MARZO-2026, de fecha 17 de marzo de 2026, así como la Orden de Allanamiento No. 0011-MAYO-2026, contra Evertz Marín.

Apoyo a la víctima Tras la denuncia, Crismar Marín, recibió asistencia del Ministerio de la Mujer y de la Dirección Especializada de Atención a la Mujer y Violencia Intrafamiliar (Deamvi).

Será sometido a la justicia

El Ministerio Público ha otorgado al caso la calificación jurídica provisional de violación a los artículos 309-1, 309-2 y 309-3, literales C, D y E, del Código Penal Dominicano, que tipifican la violencia contra la mujer e intrafamiliar.

Indicó que someterá al detenido ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional para el conocimiento de las medidas correspondientes.

Reincidente

El Ministerio Público recordó que Evertz Marín fue acusado en 2021 de intentar lanzar a su entonces pareja desde un balcón con la intención de causarle la muerte, "hecho que evidencia un patrón de conducta violenta que había sido previamente judicializado".

En relación a ese caso, fue emitida la sentencia 249-05-2021-SSEN-00291, mediante la cual se dispuso la suspensión de la pena.

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