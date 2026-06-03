Iván García respalda restringir circulación de vehículos pesados de noche para reducir accidentes

El presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes (FDC), Iván García. ( DIARIO LIBRE / ROGER FIGUEROA )

El presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes (FDC), Iván García, manifestó su respaldo a las iniciativas orientadas a regular la circulación de vehículos de carga pesada durante horarios nocturnos, al considerar que esta medida contribuiría a disminuir los accidentes de tránsito y a descongestionar las principales vías del país.

Durante un almuerzo empresarial en un hotel de la capital, con la participación del ministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Eduardo-Yayo- Sanz Lovatón, García explicó que el comercio organizado lleva más de 25 años planteando esta propuesta a las autoridades, debido a los riesgos que representan los camiones y patanas en las carreteras y centros urbanos cuando transitan durante el día.

"Siempre hemos estado de acuerdo con que los vehículos pesados circulen en horario nocturno. Las distancias máximas en República Dominicana son relativamente cortas y una patana que salga a las 10:00 de la noche desde cualquier punto del país puede llegar a Santo Domingo antes de las 5:00 de la mañana", afirmó.

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El dirigente comercial señaló que la medida permitiría reducir los tapones que se generan en autopistas y ciudades, especialmente cuando los vehículos de carga se estacionan o realizan maniobras en vías de alto tránsito.

Discusión con autoridades de tránsito

Asimismo, indicó que la discusión debe involucrar al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y a RD Vial, con el objetivo de encontrar soluciones integrales que favorezcan tanto la seguridad vial como la movilidad.

García también expresó el respaldo de la Federación Dominicana de Comerciantes a la campaña de concienciación sobre la necesidad de mejorar la organización del tránsito y el transporte de carga en el país.

Comercio con Haití

Durante sus declaraciones, el presidente de la FDC destacó además la importancia del comercio con Haití para la economía dominicana, al asegurar que los comerciantes movilizan alrededor de 3,000 millones de dólares anuales entre exportaciones formales y ventas realizadas en los mercados fronterizos.

Recordó que Haití ha sido históricamente uno de los principales socios comerciales de República Dominicana y citó que recientemente se reportaron exportaciones por unos 1,500 millones de dólares hacia el vecino país.

"Todo ese volumen de mercancías lo mueve el comercio. Cemento, acero, productos comestibles y otros bienes son exportados por empresarios comerciales que mantienen relaciones directas con el mercado haitiano", sostuvo.

Agregó que a las exportaciones formales se suma una cantidad similar de mercancías comercializadas a través de los mercados binacionales que operan semanalmente en Pedernales, Jimaní, Elías Piña y Dajabón.

Según García, la actividad comercial con Haití continúa representando una fuente importante de ingresos para la economía dominicana y para miles de empresas vinculadas al intercambio fronterizo.