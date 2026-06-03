El Tribunal Superior Administrativo allana el camino para el Roaming Automático Nacional

La Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo rechazó en cuanto al fondo el recurso contencioso administrativo interpuesto por Claro Dominicana contra la Resolución 070-2023, de fecha 6 de julio de 2023, emitida por el Consejo Directivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), confirmando dicha resolución en todas sus partes.

La decisión fue dictada mediante la sentencia 0030-04-2026-SSEN-00265 el pasado 12 de mayo de 2026, tras el apoderamiento realizado por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia en la s entencia SCJ-TS-25-3343 , del 30 de septiembre de 2025, que acogió un recurso de casación con envío para que el Tribunal Superior Administrativo (TSA) conociera nuevamente el caso.

Mediante esta decisión, el TSA ratificó, en esta instancia, la legalidad de la Resolución 070-2023, por vía de la cual fue aprobado el Reglamento del Servicio de Itinerancia (Roaming) Automático Nacional.

Reglamento de itinerancia

El Reglamento del Servicio de Itinerancia (Roaming) Automático Nacional tiene por objeto promover una mayor conectividad entre redes, ampliar la cobertura de los servicios de telecomunicaciones y garantizar la continuidad de los servicios móviles en aquellas zonas donde una prestadora no disponga de infraestructura propia, permitiendo a los usuarios mantener el acceso a los servicios de comunicación.

La sentencia constituye un pronunciamiento favorable a la legalidad de la Resolución 070-2023 y del Reglamento del Servicio de Itinerancia (Roaming) Automático Nacional aprobado mediante dicha resolución, ratificando la actuación regulatoria adoptada por el Indotel en el ejercicio de las competencias que le confiere el marco legal vigente.