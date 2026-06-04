Dan último adiós a joven agente de Migración que falleció tras ser atropellado

Snayder Almánzar, el agente migratorio que falleció tras resultar gravemente herido en un accidente de tránsito. ( FUENTE EXTERNA )

Entre lágrimas y una profunda tristeza, familiares, compañeros y amigos dieron el último adiós al joven Snayder Almánzar, quien resultó gravemente herido en un accidente mientras se dirigía a sus labores la madrugada del pasado 31 de mayo.

Sus restos fueron sepultados en el cementerio Cristo Salvador, en Santo Domingo Este. Durante el sepelio, el dolor era evidente entre los presentes, quienes acompañaron el recorrido hasta su última morada mientras recordaban los momentos compartidos con el joven.

Palabras de afecto y dolor

Miguel Almánzar, padre del joven fallecido, lo describió como el orgullo de su familia, un muchacho querido por todos, siempre dispuesto a regalar una sonrisa y con grandes aspiraciones de superación.

Recordó que, además de desempeñarse como agente migratorio, cursaba estudios de ciberseguridad con el objetivo de construir un mejor futuro para él y sus seres queridos.

"Nosotros, como padres, queremos que nuestros hijos sean alguien en la vida. Tengo un dolor muy fuerte y estoy pasando por un momento difícil, sin saber cómo seguir adelante", expresó visiblemente afectado por la pérdida de su hijo.

Por su parte, Yajaira Almánzar, tía del joven, le dedicó unas palabras:

"El primogénito de la familia. Hoy me duele profundamente tu partida; me rompes el corazón. Dejaste un vacío que duele muchísimo. Sin embargo, elijo confiar en la voluntad de Dios".

De igual manera, otras personas presentes compartieron mensajes de despedida y expresaron su pesar por la partida del joven.

Detalles del accidente y sus consecuencias

El accidente ocurrió cuando una yipeta Porsche blanca, con tres personas a bordo, transitaba a alta velocidad por la avenida Jiménez Moya en dirección norte-sur. Al llegar a la intersección con la avenida Independencia, cruzó el semáforo en rojo e impactó una camioneta doble cabina blanca de la Dirección General de Migración (DGM).

La patrulla estaba integrada por seis agentes de la DGM y cinco miembros del Ejército de la República Dominicana. Como resultado del impacto, dos agentes y cuatro militares resultaron heridos.

La DGM explicó que Snayder Almánzar fue quien sufrió las lesiones más graves. Desde el momento del accidente permaneció recibiendo atenciones médicas y luchando por su recuperación, pero falleció la noche del martes 2 de junio debido a la gravedad de las heridas.