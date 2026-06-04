Ocupan un revólver y armas blancas en un allanamiento realizado en La Romana

Fotografía de las armas, dinero y un teléfono ocupado en un allanamiento en La Romana. ( FUENTE EXTERNA )

Un hombre de 54 años fue detenido y un revólver calibre 38 fue ocupado durante un allanamiento realizado por agentes de la Policía Nacional y el Ministerio Público en el sector Río Salado, como parte de operativos contra la tenencia ilegal de armas.

Según informó la institución, en la intervención fueron incautados un revólver con cinco cápsulas y dos machetes. Las autoridades indicaron que el arma de fuego era portada de manera ilegal.

El operativo fue ejecutado por miembros de la División Provincial de Inteligencia (Dintel), en coordinación con agentes de la Policía Preventiva y representantes del Ministerio Público.

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Otro allanamiento en Brisas del Mar

De forma paralela, las autoridades realizaron otro allanamiento en el sector Brisas del Mar en busca de armas de fuego ilegales. Sin embargo, la persona que era requerida por las autoridades no fue encontrada en la vivienda intervenida, de acuerdo con el reporte policial.

La Policía señaló que estos operativos forman parte de las acciones preventivas que desarrolla para combatir la circulación de armas ilegales y reforzar la seguridad ciudadana en la provincia.

El detenido y las evidencias ocupadas fueron remitidos al Ministerio Público para el proceso legal correspondiente