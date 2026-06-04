Arzobispo de Santiago: "Vivimos en un país herido por la vergonzosa violencia intrafamiliar"

Monseñor Héctor Rafael Rodríguez habla durane la celebración de Corpus Christi este jueves en Santiago. ( DIARIO LIBRE/CÉSAR JIMÉNEZ )

El arzobispo metropolitano de Santiago y presidente de la Conferencia del Episcopado Dominicano (CED), monseñor Héctor Rafael Rodríguez, expresó este jueves su preocupación por el aumento de los feminicidios, la violencia intrafamiliar, el deterioro de la salud mental y el impacto de los conflictos internacionales sobre las economías de los países pobres y en vías de desarrollo.

Las declaraciones fueron ofrecidas durante la homilía de la solemnidad del Cuerpo y la Sangre de Cristo (Corpus Christi), celebrada en el Estadio Cibao, tras la tradicional procesión que partió desde la Catedral Santiago Apóstol, en el centro histórico de la ciudad.

Durante la homilía, el presidente de la Conferencia del Episcopado Dominicano dedicó parte de su mensaje a la violencia que afecta a las familias dominicanas.

"Vivimos en un país herido por la vergonzosa violencia intrafamiliar, que desgarra y desangra a tantas familias, con su expresión más abominable en los feminicidios", expresó.

Asimismo, mostró preocupación por el incremento de la violencia psicológica y emocional en distintos ámbitos de la sociedad.

"El preocupante aumento de la violencia psicológica y emocional, unido al creciente deterioro de la salud mental, constituye una llamada urgente a fortalecer la cultura del respeto, el cuidado mutuo y la atención integral de la persona", afirmó.

El religioso consideró que muchos de los hechos de violencia registrados en el país reflejan la necesidad de una mayor atención a la salud mental y al acompañamiento de las personas que enfrentan situaciones emocionales complejas.

Conflictos y guerras

Durante su reflexión, afirmóque la humanidad atraviesa momentos difíciles marcados por la guerra, la incertidumbre económica y la falta de paz, situaciones que afectan incluso a naciones alejadas de los escenarios bélicos.

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"Falta paz en el mundo entero y estamos atravesando ese desierto aunque no escuchemos los sonidos de las armas. Nos afectan como país porque estamos entrelazados con los demás países del mundo", manifestó.

Monseñor Rodríguez señaló que los conflictos armados generan consecuencias económicas que repercuten con mayor fuerza en las naciones más vulnerables, incrementando las dificultades que enfrentan millones de personas.

Llamado a la solidaridad y la defensa de la vida

Durante la celebración de Corpus Christi, monseñor Rodríguez exhortó a los fieles a promover la solidaridad, la paz y el respeto a la dignidad humana.

También recordó que la defensa de la vida debe extenderse al cuidado de las personas y de la creación, señalando que el uso irresponsable de los recursos naturales afecta especialmente a los más pobres y a las futuras generaciones.

La celebración reunió a cientos de fieles católicos de distintas parroquias de la Arquidiócesis de Santiago.

La procesión eucarística inició en la Catedral Santiago Apóstol y culminó en el Estadio Cibao, donde fue celebrada la eucaristía presidida por monseñor Héctor Rafael Rodríguez.