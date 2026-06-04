¿Por qué Baní es la capital dominicana del mango?

Las condiciones ambientales de Baní permiten obtener mangos reconocidos por su calidad, sabor y textura. ( DARE COLLADO / DIARIO LIBRE )

Baní fue declarada oficialmente como "Capital del Mango" de la República Dominicana el 12 de junio de 2025, mediante la promulgación de la Ley Núm. 36-25, gracias auna iniciativa impulsada por el senador de la provincia Peravia, Julito Fulcar Encarnación.

Según indicó a Diario Libre el director regional Valdesia del Ministerio de Agricultura, Rafael Omar Landestoy, esto no se debió a un capricho del senador de la provincia sino que responde a la ubicación geográfica y al tipo de suelo que tiene la región.

"No fue un antojo de nuestro senador, aunque fue bien atinada la iniciativa, sino que esta llanura costera, que es el municipio de Baní —le decimos valle, pero es una llanura costera—, tiene todas las características geológicas y de clima para permitir que el mango sea de buena calidad", comentó Landestoy.

Condiciones adecuadas para la producción de mango

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/04/whatsapp-image-2026-06-04-at-25623-pm-023ebc08.jpeg Baní reúne las condiciones de suelo y clima ideales para producir mangos de alta calidad. (DARE COLLADO)

Landestoy explicó que Baní tiene buenos y ricos suelos, cuenta con buen sol y tiene gradientes de temperatura, o sea, que las temperaturas en los días son altas y por la noche bajan.

Y son estos factores medioambientales los que provocan que los mangos producidos en la región tengan ese sabor, olor y textura que los caracterizan.

"Ese gradiente de temperatura, junto con la intensidad del sol, le aporta al mango su color y sabor distintivos, mientras que la baja humedad relativa contribuye a su inocuidad", señaló Landestoy.

Y añadió que la combinación de estos factores convierte a Baní en un entorno ideal para la producción de mangos de calidad superior y con estándares aptos para la exportación.

Comparación con otros lugares

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/04/whatsapp-image-2026-06-04-at-25626-pm-52023188.jpeg Baní es la capital del mango por su alta calidad. (DARE COLLADO)

A modo de ejemplo, Landestoy explicó que si una persona se llevase un árbol de mango de la variedad Mingolo a la capital y tratase de producirlo allá, no tendrá el mismo sabor, olor, textura, ni las condiciones para ser exportado.

Según indicó, esto se debe a diferencias en factores como la humedad, el régimen de lluvias y las características del suelo. Mientras en la capital predominan los terrenos arcillosos y una mayor humedad relativa, Baní cuenta con condiciones climáticas y geológicas que favorecen el desarrollo de mangos de alta calidad.

"Así que a nosotros Dios nos puso en este lugar que se llama Baní, capital del mango, para que explotáramos y seamos los mejores productores de mango de alta calidad que ya está conquistando el mundo", expresó el director al concluir sus declaraciones.