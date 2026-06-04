La natalidad cayó en RD un 28.9 % entre 2021 y 2025, ¿dónde nacen menos dominicanos?

El Compendio de Estadísticas Vitales 2021-2025 permiten mostrar una panorámica nacional y provincial de la natalidad. ( FUENTE EXTERNA )

La natalidad en República Dominicana se encuentra en descenso. Así lo evidencian los datos del Compendio de Estadísticas Vitales de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), el cual muestra que los nacimientos en el país pasaron de 174,144 en 2021 a 123,759 en 2025, una disminución de 50,385 alumbramientos, equivalente a una caída de 28.9 %.

De acuerdo al documento, la tendencia se observa en todas las regiones del país, aunque en algunas provincias la disminución es mayor que en otras.

El informe indica que el Distrito Nacional registra la mayor caída, ya que mientras en 2021 se reportaron 31,841 nacimientos, en 2025 la cifra se redujo a 18,888, lo que representa 12,953 menos y una disminución de 40.7 %.

Santiago ocupa el segundo lugar en reducción, al pasar de 20,367 nacimientos en 2021 a 13,381 en 2025, 6,986 casos menos. Le sigue Santo Domingo, que pasó de 34,608 a 28,427 nacimientos, con una disminución de 6,181.

Otras provincias con reducciones importantes son San Cristóbal, que descendió de 9,471 a 6,978 nacimientos; La Vega, de 5,679 a 4,400; y San Pedro de Macorís, de 5,783 a 3,819.

Asimismo, Valverde donde los nacimientos pasaron de 4,004 a 2,047, una caída de 48.9 %; y Montecristi, que descendió de 1,485 a 842, un 26.3 % menos durante el período analizado.

En esencia, todas las provincias presentan una caída: no hay ninguna en la que los nacimientos de 2025 superen a los de 2021.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/03/screenshot-2026-06-03-184301-f158c5ce.png Nacimientos ocurridos por año, según región y provincia de ocurrencia, 2021-2025. (REGISTROS ADMINISTRATIVOS, OFICIALÍAS DEL ESTADO CIVIL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA.)

Mayor cantidad de nacimientos

Aunque los nacimientos han disminuido en todo el territorio nacional, la región Ozama (Santo Domingo y Distrito Nacional) continúa concentrando la mayor cantidad de registros del país. En 2025 acumuló 47,315 nacimientos, seguida por la región Cibao Norte, con 19,390.

Por provincias, Santo Domingo sigue siendo la demarcación con más nacimientos registrados, con 28,427 en 2025, seguida por el Distrito Nacional, con 18,888, y Santiago, con 13,381.

Más atrás se ubican San Cristóbal, con 6,978 nacimientos; La Altagracia, con 5,405; y La Vega, con 4,400.

Nacimientos por edad de la madre

El compendio señala que las madres de entre 25 y 29 años siguen concentran la mayor cantidad de nacimientos

Indica que en 2025 este grupo registró 34,041 nacimientos, seguido por las mujeres de 20 a 24 años, con 31,594, y las de 30 a 34 años, con 27,276.

Sin embargo, todos los grupos de edad muestran una reducción respecto a 2021. En las mujeres de 25 a 29 años los nacimientos bajaron de 48,201 a 34,041, mientras que en las de 20 a 24 años descendieron de 48,475 a 31,594.

Los nacimientos de madres adolescentes también continúan disminuyendo. Entre las jóvenes de 15 a 19 años pasaron de 24,533 en 2021 a 13,661 en 2025, una reducción de más de 10,800 casos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/03/screenshot-2026-06-03-192824-af779810.png Nacimientos ocurridos por año, según país de nacionalidad de la madre, 2021-2025. (REGISTROS ADMINISTRATIVOS, OFICIALÍAS DEL ESTADO CIVIL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA.) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/03/screenshot-2026-06-03-192852-cef34fa2.png Nacimientos ocurridos por año, según grupos de edades del padre y de la madre al momento del nacimiento del hijo(a), 2021-2025. (REGISTROS ADMINISTRATIVOS, OFICIALÍAS DEL ESTADO CIVIL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA.) ‹ >

Menos nacimientos de madres haitianas

Los datos del informe también muestran una disminución en los nacimientos según nacionalidad de la madre.

Los registrados de madres dominicanas pasaron de 148,023 en 2021 a 111,080 en 2025, mientras que los de madres haitianas descendieron de 24,571 a 11,518 en el mismo período.

Las madres haitianas representaban cerca del 14 % de los nacimientos ocurridos en 2021 y alrededor del 9 % en 2025.

A pesar de la reducción, República Dominicana, está entre los países de la región que todavía tienen tasas de fecundidad por encima del nivel de reemplazo (2.1 hijos por mujer), según el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en su informe "Estado de la Población Mundial 2025".

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