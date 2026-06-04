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El ejército intercepta una yipeta con siete haitianos indocumentados en Mao-Santiago Rodríguez

Durante la persecución, el conductor del vehículo logró escapar antes de ser detenido por las autoridades

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    El ejército intercepta una yipeta con siete haitianos indocumentados en Mao-Santiago Rodríguez
    Tanto los extranjeros detenidos, de nacionalidad haitiana, como el vehículo fueron trasladados a la fortaleza del Ejército en Santiago Rodríguez. (FUENTE EXTERNA)

    El Ejército de la República Dominicana (ERD) informó este jueves sobre la intercepción de un vehículo que transportaba a siete nacionales haitianos en condición migratoria irregular mientras transitaba por la carretera de Mao, en la provincia Santiago Rodríguez.

    Durante un operativo realizado por miembros del ERD detuvieron una yipeta marca Hyundai, modelo Santa Fe, color plateado. Al percatarse de la presencia militar, el conductor emprendió la huida, dando inicio a una persecución. Posteriormente, al verse acorralado, abandonó el vehículo y logró escapar.

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    Acciones del Ejército

    La institución explicó, mediante una nota de prensa, que durante la inspección del automóvil, los soldados encontraron en su interior a siete nacionales haitianos con estatus migratorio irregular, integrados por cinco hombres y dos mujeres.

    • Tanto los extranjeros detenidos como el vehículo fueron trasladados a la fortaleza del Ejército en Santiago Rodríguez para los procedimientos correspondientes y su posterior entrega a las autoridades competentes. 

    El Ejército de República Dominicana reiteró que continuará desarrollando operaciones de interdicción en diferentes puntos del país, con el propósito de prevenir el tráfico ilegal de personas y fortalecer la seguridad en las zonas bajo su responsabilidad.

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