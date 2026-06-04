Instituto Duartiano dice que ingreso de extranjeros deportados desde EE.UU. debió ir al Congreso

El presidente del Instituto Duartiano, Wilson Gómez Ramírez, quien cuestionó que le acuerdo migratorio con Estados Unidos, en el que el país se comprometió a recibir a migrantes deportados de otras nacionalidades, no pasara antes por el Congreso Nacional. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente del Instituto Duartiano, Wilson Gómez Ramírez, sostuvo este jueves que el memorando de entendimiento suscrito entre la República Dominicana y los Estados Unidos para el ingreso temporal de ciudadanos de terceros países debió ser sometido previamente a la aprobación del Congreso Nacional por tratarse de un acuerdo de alta trascendencia bilateral.

El jurista y exjuez del Tribunal Constitucional expresó que, aunque el documento fue presentado como un memorando, en la práctica contiene compromisos y responsabilidades recíprocas que obligan al Estado dominicano, por lo que entiende que posee las características de un tratado internacional.

A juicio de Gómez Ramírez, el convenio implica una carga inusual para el país al aceptar en su territorio a ciudadanos de otras naciones, una situación que, según afirmó, incide directamente en la soberanía nacional y requería el conocimiento y aprobación del Poder Legislativo.

Ramón Matías Mella

Las declaraciones de Wilson Gómez Ramírez fueron ofrecidas durante una ofrenda floral realizada en el Altar de la Patria con motivo del 162 aniversario del fallecimiento del prócer Ramón Matías Mella.

Durante el acto, el presidente del Instituto Duartiano destacó la trayectoria patriótica y militar de Mella, a quien definió como un ejemplo permanente de valor, entrega y compromiso con la nación.

Resaltó especialmente el histórico trabucazo disparado por el prócer en la Puerta de la Misericordia el 27 de febrero de 1844, considerado una acción decisiva para anunciar el inicio de la proclamación de la Independencia Nacional.

Asimismo, recordó que, ante la ausencia de Juan Pablo Duarte, Mella asumió responsabilidades fundamentales dentro del movimiento independentista y desarrolló importantes gestiones políticas y diplomáticas en favor de la causa libertaria.

Gómez Ramírez también destacó la participación del patricio en la Guerra de la Restauración, período en el que redactó el Manual de la Guerra de Guerrillas, considerado una pieza estratégica para las fuerzas dominicanas que enfrentaron al ejército español.

Mella falleció en Santiago de los Caballeros en 1864, tras desempeñar diversas funciones al servicio de la República, incluida la vicepresidencia del Gobierno en armas.

Al concluir la actividad, el Instituto Duartiano reafirmó su compromiso de continuar promoviendo el legado, los ideales y los valores de los Padres de la Patria, en cumplimiento de la misión que le confiere la Ley 127-01.