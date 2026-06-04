Policía Nacional y Escuela Vocacional unen esfuerzos para capacitar a jóvenes en La Romana

La Escuela Vocacional de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional abordó estrategias para diseñar un plan de captación de jóvenes para integrarlos en sus diferentes programas técnicos y formativos. ( FUENTE EXTERNA )

La Policía Nacional y la Escuela Vocacional de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional trabajan en la creación de un programa para captar y capacitar jóvenes de La Romana, una iniciativa que busca ampliar las oportunidades de formación técnica y promover la inclusión social en la provincia.

La propuesta fue discutida durante una reunión entre el mayor Ebbis R. Abreu Lora, encargado del Departamento Regional Comunitario de la Policía Nacional, y el capitán de fragata Leinel J. Puente Peguero (ARD), inspector militar de la Escuela Vocacional.

Durante el encuentro, ambas autoridades analizaron estrategias para integrar a más jóvenes en los programas educativos y técnicos que ofrece la institución formativa, orientados a facilitar su inserción en actividades productivas.

Objetivos y beneficios del programa para jóvenes de La Romana

Según explicaron, el proyecto busca fortalecer la inclusión social mediante el acceso a capacitación especializada, contribuyendo al desarrollo personal y profesional de los participantes.

La Policía Nacional destacó que este tipo de alianzas procura generar mayores oportunidades para la juventud y fomentar su participación en iniciativas que favorezcan el bienestar de las comunidades.

La institución indicó que estas acciones forman parte de los esfuerzos impulsados por el director general de la Policía Nacional, mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz, para fortalecer el trabajo conjunto con entidades educativas y comunitarias.