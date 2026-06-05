Obispo Castro Marte llama a fortalecer la unidad, la empatía y la fraternidad entre los pueblos

El obispo de la diócesis de La Altagracia, Jesús Castro Marte, durante la celebración de la eucaristía de Corpus Christi, en la Basílica de Higüey, donde llamó a fortalecer la unidad, la fraternidad y la empatía entre los pueblos. ( FUENTE EXTERNA )

El obispo de la diócesis de la provincia La Altagracia, Jesús Castro Marte, hizo un llamado a fortalecer la unidad, la fraternidad y la empatía entre los pueblos, al reflexionar sobre el significado de la solemnidad de Corpus Christi (Cuerpo de Cristo), una de las celebraciones más importantes de la Iglesia católica.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, el prelado destacó que existen dos referencias fundamentales sobre el Cuerpo de Cristo en la tradición católica: la Eucaristía y la Iglesia, entendida como comunidad de creyentes.

Castro Marte citó el pasaje bíblico de Mateo 26:26, cuando Jesús, durante la Última Cena, pronunció las palabras: "Esto es mi cuerpo", al partir el pan. Asimismo, recordó el texto de 1 Corintios 12:27, que describe a la Iglesia como el Cuerpo de Cristo, en el que cada creyente tiene una función esencial para el crecimiento y la vivencia del amor cristiano.

Según explicó, ambos conceptos representan pilares fundamentales de la fe católica, al reflejar la presencia viva de Jesús en la Eucaristía y la unidad de los fieles en la Iglesia.

Dos citas, dos significados tiene para el mundo Católico-Cristiano el Cuerpo de Cristo.



Las citas son:



1. «Esto es mi cuerpo» (Mateo 26,26), dicho por Jesús durante la Última Cena cuando tomó el pan y lo partió.

2. El Cuerpo describe a la Iglesia como el Cuerpo de Cristo (1... pic.twitter.com/wrdbF7Luw3 — Obispo Castro Marte (@Jesuscastro126) June 4, 2026

Fortalecer la cooperación

El obispo consideró que la celebración de Corpus Christi constituye una oportunidad para promover la unidad tanto a nivel nacional como internacional.

"Este es un momento de llamado a las comunidades nacional e internacional para que reine la unidad, tal como la implantó Cristo y como hoy la recordamos en la solemnidad del Cuerpo de Cristo", expresó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/05/savetwitternethkaaaf8x0aamh9u-287dbeaf.jpg Decenas de fieles asisten a la eucaristía de Corpus Christi presidida por el obispo de la diócesis de La Altagracia, Jesús Castro Marte, en el municipio de Higüey, provincia La Altagracia. (FUENTE EXTERNA)

Te puede interesar Obispo Castro Marte pide apoyar la convocatoria a diálogo del Gobierno por crisis global

En su reflexión, también advirtió que algunos sistemas actuales se han convertido en obstáculos para el desarrollo colectivo armónico, y abogó por el fortalecimiento de la cooperación entre los pueblos.

A su juicio, la multipolaridad debe prevalecer y, ante las limitaciones que presentan algunos organismos multilaterales, podrían requerirse nuevas estructuras de cooperación que promuevan valores como la fraternidad, la equidad, la empatía y la unión.

El mensaje concluyó con una exhortación a acercarse a las comunidades: "¡Salgamos al encuentro del pueblo para mostrar nuestras intenciones de unidad y de familia!", manifestó.