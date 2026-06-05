La DGII recaudó RD$78,703.8 millones en mayo 2026

La DGII aportó el 78.6 % de los ingresos recaudados por el Estado a través de las distintas entidades recaudadoras durante el mes de mayo. ( FUENTE EXTERNA )

La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) informó que las recaudaciones de mayo del 2026 ascendieron a 78,703.8 millones de pesos, superando en 1,426.9 millones de pesos la meta establecida en el Presupuesto General del Estado, fijada en 77,277.0 millones de pesos.

Entre enero-mayo de 2026, la DGII ha recaudado cerca de 440,172.7 millones de pesos equivalente a un cumplimiento de 103.0 % respecto a la meta proyectada de 427,452.8 millones de pesos.

Este resultado representa 12,719.9 millones de pesos adicionales a lo estimado y un crecimiento interanual de 9.6 %, al compararse con los 401,585.4 millones de pesos recaudados en igual período de 2025, para un incremento absoluto de 38,578.3 millones de pesos.

Detalles sobre los principales impuestos recaudados

La DGII aportó el 78.6 % de los ingresos recaudados por el Estado a través de las distintas entidades recaudadoras durante el mes de mayo.

El Itbis aportó RD$19,543.4 millones La DGII explicó que el desempeño de los ingresos tributarios estuvo sustentado en la recaudación del Impuesto sobre Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios (Itbis) con 19,543.4 millones de pesos, para un incremento de 2,682.1 millones de pesos en comparación con el mismo mes del año anterior, lo que representa un crecimiento de 15.9 %.

El desempeño del Itbis estuvo respaldado por el aumento de 4.6 % en las ventas gravadas y por el dinamismo mostrado por sectores como hoteles, bares y restaurantes, comercio, vehículos y otros servicios, según la DGII.

Le sigue el Impuesto sobre la Renta (ISR) de las Empresas y Activos que aportó 13,684.9 millones de pesos, mientras que los Impuestos Selectivos a los Combustibles generaron ingresos por 7,470.4 millones de pesos.

Por su parte, el ISR de las Personas Físicas impactó las recaudaciones con 14,588.0 millones de pesos, registrando un crecimiento interanual de 14.7 %, equivalente a 1,870.5 millones de pesos adicionales respecto a mayo de 2025.

El Impuesto sobre los Dividendos registró una recaudación de 5,144.5 millones de pesos, reflejando un crecimiento interanual de 126.6 %, equivalente a 2,873.8 millones de pesos adicionales respecto a mayo de 2025.

El resto de las figuras tributarias aportó conjuntamente 18,272.6 millones de pesos, completando el total recaudado por la DGII durante el mes de mayo de 2026.

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