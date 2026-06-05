Edeeste advierte que volar chichiguas cerca del tendido eléctrico puede causar muertes

La distribuidora sugirió especialmente a padres y tutores a orientar a los menores sobre el peligro de elevar chichiguas cerca del tendido eléctrico. ( FUENTE EXTERNA )

La Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste) recomendó este viernes a sus clientes tomar las medidas necesarias para que los niños y adolescentes no vuelen chichiguas en zonas donde haya cables eléctricos, así como evitar el uso de equipos tecnológicos como tabletas, videojuegos y celulares mientras se están cargando.

La institución manifestó que la advertencia surge tras dos casos recientes de descargas eléctricas registrados en los sectores Nazaret y La Otra Banda, en el municipio Higüey, provincia La Altagracia.

Mediante una nota de prensa, señaló que, aunque parezcan acciones inofensivas, volar chichiguas en espacios donde hay alambres representa un grave peligro para la seguridad de las personas, pudiendo provocar quemaduras severas por electrocución y, en el peor de los casos, la pérdida de la vida.

La distribuidora sugirió especialmente a padres y tutores a orientar a los menores sobre el peligro de elevar chichiguas cerca del tendido eléctrico, ya que el hilo puede hacer contacto con los cables energizados y provocar descargas eléctricas capaces de causar lesiones graves o fatales.

Edeeste también llamó a la ciudadanía evitar la utilización de estos equipos enchufados a la corriente mientras se esté mojado o dentro del agua, misma precaución que se aplica a cualquier aparato conectado a la electricidad dentro del hogar.

De igual modo, exhortó utilizar cables originales para la carga de los equipos, ya que los falsificados o genéricos no están fabricados para garantizar la seguridad de los aparatos eléctricos.

Casos recientes de electrocución en Higüey

En el sector Nazaret del municipio Higüey, provincia La Altagracia, dos menores resultaron con quemaduras de gravedad tras recibir una descarga eléctrica mientras se encontraban volando chichigua y esta hizo contacto con un cable del tendido eléctrico.

De igual manera, el pasado mes de febrero en el sector La Otra Banda del mismo municipio, una menor de 14 años falleció por electrocución mientras se encontraba utilizando su teléfono celular sentada en una silla de metal.

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