Autoridades retienen 46 motocicletas durante operativo de fiscalización en paradas del GSD

Las intervenciones se desarrollaron en corredores viales de alta circulación, incluyendo el tramo comprendido entre la avenida Independencia y el 12 de Haina, así como el corredor de la avenida Winston Churchill, desde la John F. Kennedy hasta el entorno de la Feria Ganadera ( FUENTE EXTERNA )

El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), junto a la Policía Nacional, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), la Dirección General de Migración y la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT), realizó un operativo de fiscalización en paradas de motocicletas del Gran Santo Domingo que dejó como resultado la retención de 46 motocicletas.

Según informó la institución, las intervenciones iniciaron el pasado miércoles y continuaron este viernes en distintos puntos de la capital, con el propósito de verificar el cumplimiento de la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.

Las autoridades inspeccionaron 29 paradas de motocicletas, registraron a 189 personas y fiscalizaron a 60 conductores. Además, durante el operativo fueron detenidos 14 ciudadanos haitianos que se encontraban en condición migratoria irregular.

Transporte en motocicletas

El director ejecutivo del INTRANT, Milton Morrison, indicó que las acciones buscan garantizar que el transporte en motocicletas opere dentro del marco legal y bajo condiciones que favorezcan la seguridad de conductores y usuarios.

Las intervenciones se desarrollaron en corredores viales de alta circulación, incluyendo el tramo comprendido entre la avenida Independencia y el 12 de Haina, así como el corredor de la avenida Winston Churchill, desde la John F. Kennedy hasta el entorno de la Feria Ganadera.

Como parte de las inspecciones, el INTRANT verificó las licencias de operación de las paradas de motocicletas y los permisos municipales requeridos para su funcionamiento.

Mientras tanto, la Dirección General de Migración revisó el estatus migratorio de ciudadanos extranjeros; la DNCD realizó inspecciones preventivas para detectar posibles sustancias controladas, y la DIGESETT comprobó que los conductores contaran con licencia vigente, seguro de ley, casco protector y demás documentos obligatorios.

Las autoridades advirtieron que las paradas que representen obstáculos para la circulación vehicular o afecten la movilidad urbana podrán ser reubicadas en coordinación con los ayuntamientos correspondientes.