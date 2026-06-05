Liberan en Guinea al piloto dominicano Fabio Espinal tras 157 días de detención

El piloto dominicano Fabio Nicolás Espinal Núñez fue liberado en la República de Guinea luego de permanecer 157 días detenido, informó su familia mediante un comunicado difundido este jueves.

Espinal Núñez fue arrestado el 29 de diciembre de 2025 junto a un piloto estadounidense y otros integrantes de una tripulación aérea, tras realizar un aterrizaje técnico para reabastecimiento de combustible en territorio guineano.

De acuerdo con la familia, la liberación se produjo después de varios meses de gestiones diplomáticas, legales y humanitarias realizadas por distintas autoridades e instituciones internacionales.

"Después de 157 días de incertidumbre, angustia y una lucha incesante por la justicia, anunciamos con profunda emoción que Fabio Nicolás Espinal Núñez, junto a su compañero y demás miembros de la tripulación, han recuperado su libertad", señala el comunicado.

Violación aéreo

El piloto dominicano enfrentaba acusaciones relacionadas con una presunta violación del espacio aéreo durante una operación corporativa que había partido desde Surinam con destino final a Dubái.

Según informó en su momento la Asociación Nacional de Pilotos (ANP), la aeronave realizó un aterrizaje técnico autorizado y bajo supervisión de los servicios de tránsito aéreo en Guinea, donde posteriormente la tripulación fue interceptada por militares armados en la ciudad de Conakry.

La familia agradeció el apoyo recibido por parte del Gobierno de Estados Unidos, el Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex), la Embajada de Brasil en Guinea, así como de abogados y especialistas en aviación que acompañaron el proceso.

Asimismo, valoró la colaboración de las autoridades guineanas para alcanzar una solución que permitiera la liberación de los tripulantes.

Tras recuperar su libertad, los familiares solicitaron respeto a la privacidad de Espinal Núñez y de sus allegados, con el fin de facilitar su proceso de recuperación y el reencuentro familiar luego de más de cinco meses de separación.