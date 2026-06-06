Comunidades de Dajabón quedan sin energía en medio de fuertes lluvias

Las intensas lluvias registradas la tarde de este sábado volvieron a poner en evidencia la vulnerabilidad de varias comunidades fronterizas, donde el servicio eléctrico resultó afectado en medio de las condiciones climáticas adversas.

Municipios como Loma de Cabrera y Restauración, así como los distritos municipales de Santiago de la Cruz y Capotillo, quedaron sin energía eléctrica, según reportaron residentes de esas localidades.

La falta del servicio se produjo en momentos en que fuertes precipitaciones, acompañadas de ráfagas de viento y nubosidad, incidían sobre la zona, generando preocupación entre familias que permanecen atentas al comportamiento del tiempo.

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Afectaciones en el servicio eléctrico

Hasta el momento, no se han ofrecido detalles oficiales sobre la magnitud de las averías ni sobre el tiempo estimado para el restablecimiento del servicio. Sin embargo, comunitarios atribuyen la interrupción a posibles daños en las redes de distribución eléctrica provocados por las lluvias y las condiciones propias del temporal.

Residentes expresaron que este tipo de situaciones afecta de manera directa la vida cotidiana de las comunidades, especialmente en zonas rurales donde la electricidad resulta vital para la comunicación, la conservación de alimentos, el funcionamiento de pequeños negocios y la seguridad durante la noche.

Recomendaciones de las autoridades

Se espera que brigadas de la empresa distribuidora de electricidad se trasladen a los puntos afectados para localizar las fallas y trabajar en la reposición del servicio en el menor tiempo posible.

Mientras tanto, las autoridades recomiendan a la población mantenerse atenta a los boletines oficiales, evitar exponerse a cables eléctricos, no transitar por zonas inundadas y tomar las medidas preventivas necesarias ante las lluvias que continúan incidiendo sobre la región fronteriza.

La situación mantiene en alerta a los residentes de estas comunidades, que esperan una respuesta rápida para que la energía eléctrica sea restablecida y la normalidad retorne a sus hogares.