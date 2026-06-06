Nueva Ley de Contrataciones prioriza calidad y eficiencia en compras públicas, afirma Pimentel

Conversatorio sobre la ley de Contrataciones Públicas en Punta Cana. ( FUENTE EXTERNA )

El director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, afirmó este sábado que la nueva Ley de Contrataciones Públicas 47-25 representa un cambio de enfoque en la gestión de las compras gubernamentales, al colocar en el centro la calidad de los bienes y servicios adquiridos, así como la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos.

Durante un conversatorio realizado en Punta Cana, Pimentel explicó que la nueva normativa busca que las instituciones públicas dejen atrás una visión limitada basada únicamente en la adquisición de productos y se concentren en evaluar el valor real y el desempeño de lo que compran.

El funcionario sostuvo que las entidades estatales deben medir la efectividad de los bienes y servicios que adquieren, tomando en cuenta la experiencia de quienes los utilizan. Como ejemplo, señaló que la compra de insumos médicos o materiales de oficina debe ir acompañada de una evaluación sobre su calidad y funcionalidad.

"Si compramos papel, debemos preguntarle al consumidor qué tal ese papel, qué le pareció y cómo ha sido su experiencia", expresó Pimentel al ilustrar la importancia de verificar que las adquisiciones cumplan con los estándares requeridos.

Detalles del conversatorio

Asimismo, indicó que el nuevo marco legal procura que las instituciones compren exactamente lo que necesitan, con la calidad adecuada y al costo más conveniente para el Estado, fortaleciendo así la transparencia y la eficiencia en el manejo de los recursos públicos.

Las declaraciones fueron ofrecidas durante una actividad organizada por la Academia de Comunicación y Medios Digitales Punta Cana (Acomedipc), en coordinación con el director de los medios digitales e impreso de Grupo de Medios EB, Oscar Quezada, y la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP).

El encuentro también incluyó una sesión de preguntas y respuestas en la que periodistas, comunicadores y representantes de distintos sectores intercambiaron inquietudes sobre la aplicación de la nueva legislación y los cambios que introduce al sistema de compras gubernamentales.

La Ley 47-25 es considerada una de las reformas más relevantes impulsadas en los últimos años para modernizar el régimen de contrataciones públicas, con el propósito de fortalecer los mecanismos de transparencia, control y eficiencia en la administración estatal.

La jornada contó con el respaldo de diversas entidades públicas y privadas, entre ellas Grupo Puntacana, Grupo de Medios EB, la Alcaldía de Higüey, el Ayuntamiento de Verón-Punta Cana, el Ayuntamiento de La Otra Banda, Ciudad del Sol, Domart Films Studio y el Consorcio Energético Punta Cana-Macao (CEPM).

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