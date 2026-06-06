En el distrito municipal de Arroyo Cano, municipio de Bohechio, San Juan, los residentes claman por la construcción de un play de softball y una cancha de voleibol, obras que están a cargo de la Junta Municipal y de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (Egehid). Es parte de una inversión de más de 1,000 millones de pesos en esa provincia bajo el programa de responsabilidad social que desarrolla en pueblos cercanos a las hidroeléctricas.

El terreno para el play fue aportado por la Junta Municipal de Arroyo Cano en 2019 y la construcción fue iniciada por la Presidencia de la República con un presupuesto de 12 millones de pesos, detalló Carlos Sánchez, miembro de Consejo de Regidores y líder comunitario.

Sin embargo, según señaló, aunque un ingeniero comenzó el proyecto, posteriormente la Egehid licitó la obra por alrededor de 30 millones de pesos. "El ingeniero hizo un pequeño aparataje y la obra se paralizó. Cada cuatro o cinco meses trabajan dos días y se van", afirma, al señalar que el proyecto tiene más de un año detenido.

"No tenemos contacto con el ingeniero responsable y Egehid no nos dice nada", sostiene Sánchez. Según sus informaciones, el dinero depositado en una partida ya fue gastado. "La obra está en un eterno descanso, el pueblo anhelándola y no hay quién diga nada", se lamenta, al tiempo que pide una explicación sobre la situación del proyecto. "¿Cuál es el meollo?", se pregunta el también docente.

En consecuencia, un grupo de jóvenes debe trasladarse a otras comunidades, como Bohechío y Sabana Alta, para practicar béisbol, lo que los expone a riesgos en la carretera y aumenta los gastos de los padres, indica.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/06/carlos-sanchez-49101413.png Carlos Manuel Sánchez indica que los jóvenes deben ir a otros pueblos a practicar. (LUDUIS TAPIA / DIARIO LIBRE)

Sobre la cancha de Los Montacitos

Respecto a la cancha, ubicada en la montañosa comunidad de Los Montacitos, Sánchez se queja de que la obra estaba a cargo de un ingeniero, pero la Egehid anuló el contrato y responsabilizó a la Junta Municipal de Arroyo Cano del aporte de materiales y mano de obra.

No obstante, responsabiliza a la Egehid de que la cancha permanezca paralizada porque no ha asumido los gastos indirectos de la obra, como la instalación de un poste y un transformador que suministrarán electricidad. Sánchez asegura que el ingeniero ha cumplido y que la cancha está avanzada, pero sostiene que corresponde a la Egehid asumir esos costos indirectos.

Mientras tanto, los jóvenes de Los Montacitos practican voleibol en plena carretera mientras se resuelve el impasse. La obra beneficiará a unos 200 jóvenes de la zona.

Te puede interesar Las presas: entre el aporte nacional y la deuda con las comunidades

Egehid responde

Diario Libre consultó a Rafael Salazar, director de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (Egehid), sobre el estado de las obras. El funcionario calificó los retrasos como una "situación traumática" y reconoció que los residentes de Arroyo Cano tienen razón para sentirse inconformes.

Sobre el play de Arroyo Cano, Salazar explicó que la Junta Municipal realizó un movimiento de tierra que elevó considerablemente el costo del proyecto. Posteriormente, se llegó a un acuerdo mediante el cual la Presidencia de la República cedió a la Egehid la construcción de la obra.

Según Salazar, el movimiento de tierra provocó que el presupuesto inicial, estimado en 8 millones de pesos, aumentara hasta 29.5 millones. "Tuvimos que esperar que ellos cerraran la obra para subirla al portal de Compras", señala.

No fue hasta 2024 cuando se completó el proceso de licitación, mientras que la construcción comenzó en 2025.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/06/rafael-salazar-director-de-la-egehid-7ab5a644.jpeg Rafael Salazar, director de la Egehid, señala que obras deben entregarse en junio y noviembre, respectivamente. (FUENTE EXTERNA)

Actualmente, la obra está a la espera del pago de una cubicación, un proceso que depende de la Contraloría General de la República. Una vez se complete la certificación correspondiente, la constructora prevé entregar la obra durante la primera semana de noviembre de 2026.

Sobre la cancha de Los Montacitos, Salazar sostuvo que el contratista "salió un poco negligente", por lo que el convenio fue rescindido hace ocho meses.

Posteriormente se elaboró un presupuesto excluyendo los costos indirectos y, debido a que se trata de una obra modesta, se acordó con la Junta Municipal de Arroyo Cano que esta asumiera su terminación.

Salazar indica que entregó a la Junta Municipal un monto de 4,364,175 pesos, sin incluir costos indirectos. Además, las autoridades municipales se comprometieron a concluir la obra el próximo 15 de junio, fecha establecida por el director municipal, pese a que el desembolso se realizó hace seis meses.

Sin embargo, Carlos Sánchez reitera que la Egehid debe asumir los costos indirectos de la cancha, estimados un millón de pesos, aproximadamente.