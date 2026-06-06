Violencia de género: estos son los números de emergencia y apoyo disponibles en el país

Cada año, decenas de mujeres en República Dominicana pierden la vida a causa de la violencia de género. Detrás de cada feminicidio hay historias marcadas por amenazas, agresiones, miedo y, en muchos casos, silencio.

Ante esta situación, diversas instituciones cuentan con mecanismos de asistencia para orientar y proteger a las víctimas de violencia de género e intrafamiliar.

Una de las principales herramientas de ayuda es la línea de emergencia *212 del Ministerio de la Mujer, un servicio confidencial disponible las 24 horas del día. A través de esta línea, las víctimas reciben orientación psicológica, asesoría legal y acompañamiento para activar los protocolos de protección cuando su integridad se encuentra en riesgo.

De acuerdo con una de las asistentes de la institución, cuando una mujer llama reportando que acaba de ser víctima de violencia o que se encuentra en una situación de peligro, se coordina el envío de una unidad policial para asistirla.

"Si es en el caso de que está siendo víctima de violencia, le enviamos una unidad de policía para que pueda ir al rescate", explicó.

Asimismo, indicó que el Ministerio de la Mujer refiere y orienta a mujeres víctimas de violencia de género e intrafamiliar, además de ofrecer acceso a casas de acogida cuando la situación lo amerita.

"Nosotros le brindamos casa de acogida; en la fiscalía determinan si la señora merece la casa de acogida y nosotros como Ministerio de la Mujer le brindamos. Las casas de acogida son para las mujeres que están siendo víctimas de violencia y no tienen un refugio seguro. Entonces, la usuaria se queda temporalmente hasta que pase el peligro", expresó.

Para las dominicanas residentes en el exterior, el Ministerio de la Mujer también dispone del número 829-421-3242, mediante el cual se ofrecen orientaciones, terapias por telepsicología de manera virtual.

Otras vías de denuncia: Línea Vida

Otra de las vías de asistencia es la Línea Vida, de la Procuraduría General de la República, disponible a través del número 809-200-1202 para denuncias relacionadas con violencia de género e intrafamiliar.

Según explicó Génesis Hackers, operadora telefónica de Línea Vida, este servicio también se encarga de recibir denuncias sobre violencia de género, violencia intrafamiliar, maltrato infantil, menores en conflicto con la ley, conductas inadecuadas y posibles abusos sexuales, entre otras situaciones.

Al momento de recibir una llamada, el personal recopila información sobre los hechos denunciados, incluyendo datos del caso, lugar donde ocurren los acontecimientos y otros detalles necesarios para documentar la situación.

Posteriormente, la denuncia es remitida a la fiscalía correspondiente, entidad encargada de investigar los hechos, contactar a las partes involucradas y determinar las acciones a seguir.

Una vez formalizado el reporte, al denunciante se le proporciona un número de caso y la información de la fiscalía a la que fue enviado el expediente, con el objetivo de facilitar el seguimiento del proceso.