A cuatro años de la muerte de Orlando Jorge Mera, su hijo recuerda su legado con emotivo mensaje

El asesinado ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Orlando Jorge Mera. ( ARCHIVO )

Al cumplirse este sábado cuatro años del fallecimiento de Orlando Jorge Mera, su hijo, Orlando Jorge Villegas, compartió un emotivo mensaje en redes sociales en el que recordó el legado, los valores y las enseñanzas que, según afirmó, continúan vigentes en la sociedad dominicana.

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, el exdiputado reflexionó sobre la ausencia de su padre y el impacto que su partida ha tenido en su vida y en la de su familia.

Jorge Villegas describió como un desafío constante el proceso de asimilar la pérdida del fenecido funcionario público, aunque aseguró que el recuerdo de sus cualidades humanas le ha servido de inspiración y fortaleza.

"Al recordar tu resiliencia, tu sabiduría, tu energía, tu optimismo frente a la vida, tu fe, tu nobleza como ser humano, tu liderazgo y tu familiaridad, renuevo la esperanza de volver a reencontrarte en el cielo", escribió.

En su mensaje, destacó además que la huella dejada por Jorge Mera sigue presente a través de personas que continúan actuando guiadas por principios como la prudencia, la discreción y el servicio a los demás.

"Gracias papi por todo. Tu impronta, tus valores y tus enseñanzas siguen multiplicándose" Orlando Jorge Villegas Hijo del fenecido Orlando Jorge Mera “

6 de junio de 2022

Orlando Jorge Mera falleció el 6 de junio de 2022 tras ser asesinado por Fausto Miguel Cruz de la Mota, ocurrido en su despacho en la sede del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, suceso que conmocionó al país.

A cuatro años de su muerte, familiares, amigos y dirigentes políticos continúan recordando su trayectoria pública y su legado en la vida política y social de la República Dominicana.