Fallece Franklyn Guerrero, el fotorreportero que convirtió la imagen en denuncia social

La madrugada de este sábado falleció el reconocido fotoreportero Franklyn Guerrero, una de las figuras más singulares y respetadas del periodismo gráfico dominicano, cuya sensibilidad para narrar la realidad a través de la fotografía dejó una huella profunda en los medios de comunicación y en la sociedad.

Guerrero murió en el Centro de Diagnóstico, Medicina Avanzada y Telemedicina (Cedimat), donde permanecía ingresado desde hacía más de una semana, tras una larga batalla contra el cáncer que enfrentó durante más de cuatro años.

Odontólogo de profesión, pero fotógrafo por vocación, Franklyn Guerrero encontró en la comunicación y el fotoperiodismo el camino que marcó su vida. Aunque ejerció con excelencia la odontología, su verdadera pasión era recorrer calles, barrios y comunidades con una cámara al hombro para documentar historias humanas, especialmente aquellas que reflejaban las desigualdades, el dolor y las problemáticas sociales.

Su lente captó escenas que trascendieron la noticia cotidiana. Su valentía también formó parte de su leyenda. Nunca dejó de documentar realidades difíciles ni de fotografiar temas vinculados al narcotráfico y la criminalidad, a pesar de los riesgos que ello implicaba.

Colegas recuerdan que incluso llegó a ser objeto de amenazas e intentos de agresión por parte de allegados a reconocidos delincuentes, sin que eso lo hiciera renunciar a su compromiso con la verdad.

Durante años fue responsable de la emblemática Fotocrónica de El Nacional, una página dominical que reunía algunas de las imágenes más impactantes y significativas de la semana. Su trabajo era tan apreciado que el histórico director del periódico, Radhamés Gómez Pepín, solía recorrer la redacción admirando las fotografías que Guerrero llevaba al diario.

Posteriormente, alcanzó gran popularidad en la televisión a través del programa "Nuria en el 9", donde desarrolló su ya famosa sección de fotocrónicas.

Con un estilo muy particular para narrar las imágenes, una voz inconfundible y una manera única de conectar fotografía y relato, logró conquistar a la audiencia dominicana. Su forma de contar historias llegó a ser tan reconocida que fue imitada por humoristas y ciudadanos en distintas partes del país.

Además de su labor como fotoperiodista, incursionó en la locución y colaboró en espacios informativos de CDN, canal 37. Sin embargo, siempre dejó claro que su lugar preferido estaba en las calles, detrás de una cámara, captando momentos irrepetibles.

Fue un guerrero

Quienes lo conocieron destacan que, aun en medio de su enfermedad, nunca abandonó el trabajo. Continuó recorriendo el país, conduciendo y realizando coberturas fotográficas mientras las fuerzas se lo permitieron, aferrado a la pasión que definió su existencia.

Franklyn Guerrero estaba casado con María Altagracia Sánchez de Guerrero y era padre de Rosa Angélica Guerrero Sánchez y María Teresa Guerrero Sánchez.

Con su partida, el periodismo dominicano pierde a un profesional excepcional, un narrador visual de las causas sociales y un hombre que entendió que una fotografía puede ser mucho más que una imagen: puede ser memoria, denuncia y conciencia colectiva.

Sus restos serán sepultados en el Jardín Memorial de la avenida Jacobo Majluta. Los detalles de las honras fúnebres serán informados posteriormente por sus familiares.

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