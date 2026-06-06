República Dominicana y otros países condenan intentos de derrocar al presidente de Bolivia

Bolivia afronta una creciente crisis social al cumplirse un mes de los bloqueos de carreteras impulsados por sectores que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz. ( EFE/ JUAN CARLOS TORREJÓN )

Los países miembros de la iniciativa regional Escudo de las Américas, entre ellos la República Dominicana, emitieron una declaración conjunta en la que condenaron los esfuerzos que buscan derrocar al gobierno del presidente boliviano Rodrigo Paz, en medio de la crisis política y social que atraviesa Bolivia tras un mes de bloqueos de carreteras y protestas.

En el comunicado, difundido este 5 de junio, los gobiernos expresaron su respaldo a la administración de Paz, a la que calificaron como un gobierno legítimo y democráticamente electo, y denunciaron las acciones que, según afirmaron, pretenden impedir la distribución de alimentos, medicamentos y otros suministros esenciales mediante bloqueos en las principales vías del país.

"Los grupos desestabilizadores no pueden sustituir la decisión que la mayoría de los bolivianos tomaron en las urnas", señala la declaración, que además acusa a sectores detrás de las protestas de financiar las movilizaciones con recursos procedentes del narcotráfico y del crimen transnacional.

Los países firmantes también exhortaron a quienes tengan reclamos legítimos a aprovechar la disposición al diálogo manifestada por el Gobierno boliviano y a rechazar los intentos de instrumentalizar las demandas sociales con fines políticos.

Un mes de bloqueos

La declaración se produce en un contexto de creciente tensión en Bolivia, donde organizaciones campesinas, sindicatos y grupos afines al expresidente Evo Morales mantienen bloqueos desde el pasado 6 de mayo con el objetivo de forzar la renuncia de Rodrigo Paz.

Las protestas han provocado un severo impacto económico y social. De acuerdo con datos de la Cámara Nacional de Industrias, las pérdidas ascienden a unos 2,100 millones de dólares, mientras que el sector turístico reporta daños por más de 1,230 millones de dólares.

Además, el conflicto ha dejado al menos diez fallecidos, entre ellos personas que no pudieron recibir atención médica a tiempo debido a las interrupciones en las vías de comunicación.

Pese a la presión de los sectores movilizados, el presidente Paz ha reiterado su disposición a dialogar y aseguró que utilizará todos los mecanismos contemplados en la Constitución para restablecer la normalidad en el país. Entretanto, aumentan las voces que piden la declaración de un estado de excepción ante la prolongación de los bloqueos y el agravamiento del desabastecimiento de productos básicos.