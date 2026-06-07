La aeronave ejecutiva de matrícula estadounidense N318JF se declaró en emergencia este domingo mientras volaba al suroeste de La Romana, antes de precipitarse cuando intentaba regresar al Aeropuerto Internacional de La Romana. Volaba con el piloto y copiloto, cuya condición se desconoce.

La información fue ofrecida por el Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) y la Comisión Investigadora de Accidentes de Aviación (CIAA), organismos que investigan las circunstancias del incidente.

De acuerdo con los reportes preliminares, la aeronave, modelo GALX, reportó una situación de emergencia cuando se encontraba a unas 16 millas náuticas al suroeste de La Romana. Tras la alerta, la tripulación inició el retorno hacia el aeropuerto local, pero el avión se accidentó durante la maniobra.

No llevaba pasajeros

Las autoridades indicaron que la aeronave transportaba únicamente a sus dos tripulantes, el piloto y el copiloto, y que no había pasajeros a bordo al momento del suceso.

Tras conocerse la emergencia, fueron activados los protocolos correspondientes para este tipo de eventos, mientras equipos especializados trabajan en la recopilación de evidencias que permitan determinar qué provocó la falla que obligó a la aeronave a declarar la emergencia.

El avión está registrado en Estados Unidos y pertenece a una empresa dedicada a la aviación ejecutiva.

El IDAC y la CIAA informaron que las investigaciones continúan en curso y que ofrecerán detalles adicionales conforme avance el proceso para establecer las causas del accidente.