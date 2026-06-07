×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
avión se accidenta en LA Romana
avión se accidenta en LA Romana

Avión que se accidentó en La Romana iba a buscar al expelotero Yadier Molina a Texas

El puertorriqueño ofreció el dato en su cuenta de Instagram

    Expandir imagen
    Avión que se accidentó en La Romana iba a buscar al expelotero Yadier Molina a Texas
    Yadier Molina. (FUENTE EXTERNA)

    El avión que se siniestró la tarde de este domingo en el aeropuerto de La Romana se dirigía a Austin, Texas, Estados Unidos, a buscar al exjugador de Grandes Ligas Yadier Molina. El accidente se saldó con el piloto y copiloto muertos.

    La información la publicó el ex-astro de los Cardenales de San Luis en su cuenta de Instagram. En la publicación el puertorriqueño lamenta la tragedia y ofrece el pésame a los familiares de los tripulantes.

    Conforme al ex Grandes Ligas, el vuelo se dirigía a buscarlo junto a su familia para regresar a su natal Puerto Rico.

    En el accidente murieron los pilotos Erick Javier Diago y Rudy Ghazal.

    RELACIONADAS
    Expandir imagen
    Infografía
    Captura de publicación de Yadier Molina. (FUENTE EXTERNA)

    ¿Quién es Yadier Molina?

    Apodado "El Marciano" o "Yadi", Molina es un exbéisbolista profesional puertorriqueño que jugó durante 19 temporadas en las Grandes Ligas (MLB), exclusivamente con los Cardenales de San Luis (2004-2022). Es considerado uno de los mejores receptores (catchers) defensivos en la historia del béisbol.

    Molina revolucionó la posición de receptor gracias a su potente brazo, su agilidad para bloquear lanzamientos y, sobre todo, su brillante capacidad para manejar a los lanzadores y descifrar las debilidades de los bateadores rivales. Durante su era, muchos corredores contrarios evitaban intentar robar bases debido a su temible precisión para fusilarlos en las almohadillas.

    Palmarés y logros principales

    2 veces Campeón de la Serie Mundial con los Cardenales (2006 y 2011).

    9 Guantes de Oro (cuarta mayor cantidad para un receptor en la historia).

    4 Guantes de Platino (premio otorgado al mejor defensor absoluto de toda su liga).

    10 veces seleccionado al Juego de Estrellas (All-Star).

    Ganador del Premio Roberto Clemente en 2018 por su labor humanitaria.

    Representó con enorme orgullo y pasión a la selección de Puerto Rico en cuatro ediciones del Clásico Mundial de Béisbol (2006, 2009, 2013 y 2017), liderando al equipo a dos subcampeonatos consecutivos (2013 y 2017) como el capitán indiscutible del roster.

    Tras colgar los arreos al finalizar la temporada 2022, Molina inició una transición inmediata como mánager y dirigente. Ha dirigido a los Navegantes del Magallanes en Venezuela, las Águilas Cibaeñas en la República Dominicana y a la selección de Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol de 2023 y 2026, además de los Criollos de Caguas en su tierra natal. Se mantiene vinculado a la organización de San Luis como asesor especial.

    Debido a su consistencia, anillos de campeonato y dominio defensivo de época, es considerado un fuerte candidato para ingresar al Salón de la Fama de Cooperstown cuando aparezca por primera vez en las boletas de votación.

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.