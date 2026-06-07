Avión que se accidentó en La Romana iba a buscar al expelotero Yadier Molina a Texas

El avión que se siniestró la tarde de este domingo en el aeropuerto de La Romana se dirigía a Austin, Texas, Estados Unidos, a buscar al exjugador de Grandes Ligas Yadier Molina. El accidente se saldó con el piloto y copiloto muertos.

La información la publicó el ex-astro de los Cardenales de San Luis en su cuenta de Instagram. En la publicación el puertorriqueño lamenta la tragedia y ofrece el pésame a los familiares de los tripulantes.

Conforme al ex Grandes Ligas, el vuelo se dirigía a buscarlo junto a su familia para regresar a su natal Puerto Rico.

En el accidente murieron los pilotos Erick Javier Diago y Rudy Ghazal.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/08/yadier-molina-0337133f.jpg Captura de publicación de Yadier Molina. (FUENTE EXTERNA)

¿Quién es Yadier Molina?

Apodado "El Marciano" o "Yadi", Molina es un exbéisbolista profesional puertorriqueño que jugó durante 19 temporadas en las Grandes Ligas (MLB), exclusivamente con los Cardenales de San Luis (2004-2022). Es considerado uno de los mejores receptores (catchers) defensivos en la historia del béisbol.

Molina revolucionó la posición de receptor gracias a su potente brazo, su agilidad para bloquear lanzamientos y, sobre todo, su brillante capacidad para manejar a los lanzadores y descifrar las debilidades de los bateadores rivales. Durante su era, muchos corredores contrarios evitaban intentar robar bases debido a su temible precisión para fusilarlos en las almohadillas.

Palmarés y logros principales

2 veces Campeón de la Serie Mundial con los Cardenales (2006 y 2011).

9 Guantes de Oro (cuarta mayor cantidad para un receptor en la historia).

4 Guantes de Platino (premio otorgado al mejor defensor absoluto de toda su liga).

10 veces seleccionado al Juego de Estrellas (All-Star).

Ganador del Premio Roberto Clemente en 2018 por su labor humanitaria.

Representó con enorme orgullo y pasión a la selección de Puerto Rico en cuatro ediciones del Clásico Mundial de Béisbol (2006, 2009, 2013 y 2017), liderando al equipo a dos subcampeonatos consecutivos (2013 y 2017) como el capitán indiscutible del roster.

Tras colgar los arreos al finalizar la temporada 2022, Molina inició una transición inmediata como mánager y dirigente. Ha dirigido a los Navegantes del Magallanes en Venezuela, las Águilas Cibaeñas en la República Dominicana y a la selección de Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol de 2023 y 2026, además de los Criollos de Caguas en su tierra natal. Se mantiene vinculado a la organización de San Luis como asesor especial.

Debido a su consistencia, anillos de campeonato y dominio defensivo de época, es considerado un fuerte candidato para ingresar al Salón de la Fama de Cooperstown cuando aparezca por primera vez en las boletas de votación.