Avión que se accidentó en La Romana iba a buscar al expelotero Yadier Molina a Texas
El puertorriqueño ofreció el dato en su cuenta de Instagram
El avión que se siniestró la tarde de este domingo en el aeropuerto de La Romana se dirigía a Austin, Texas, Estados Unidos, a buscar al exjugador de Grandes Ligas Yadier Molina. El accidente se saldó con el piloto y copiloto muertos.
La información la publicó el ex-astro de los Cardenales de San Luis en su cuenta de Instagram. En la publicación el puertorriqueño lamenta la tragedia y ofrece el pésame a los familiares de los tripulantes.
Conforme al ex Grandes Ligas, el vuelo se dirigía a buscarlo junto a su familia para regresar a su natal Puerto Rico.
En el accidente murieron los pilotos Erick Javier Diago y Rudy Ghazal.
¿Quién es Yadier Molina?
Apodado "El Marciano" o "Yadi", Molina es un exbéisbolista profesional puertorriqueño que jugó durante 19 temporadas en las Grandes Ligas (MLB), exclusivamente con los Cardenales de San Luis (2004-2022). Es considerado uno de los mejores receptores (catchers) defensivos en la historia del béisbol.
Molina revolucionó la posición de receptor gracias a su potente brazo, su agilidad para bloquear lanzamientos y, sobre todo, su brillante capacidad para manejar a los lanzadores y descifrar las debilidades de los bateadores rivales. Durante su era, muchos corredores contrarios evitaban intentar robar bases debido a su temible precisión para fusilarlos en las almohadillas.
Palmarés y logros principales
2 veces Campeón de la Serie Mundial con los Cardenales (2006 y 2011).
9 Guantes de Oro (cuarta mayor cantidad para un receptor en la historia).
4 Guantes de Platino (premio otorgado al mejor defensor absoluto de toda su liga).
10 veces seleccionado al Juego de Estrellas (All-Star).
Ganador del Premio Roberto Clemente en 2018 por su labor humanitaria.
Representó con enorme orgullo y pasión a la selección de Puerto Rico en cuatro ediciones del Clásico Mundial de Béisbol (2006, 2009, 2013 y 2017), liderando al equipo a dos subcampeonatos consecutivos (2013 y 2017) como el capitán indiscutible del roster.
Tras colgar los arreos al finalizar la temporada 2022, Molina inició una transición inmediata como mánager y dirigente. Ha dirigido a los Navegantes del Magallanes en Venezuela, las Águilas Cibaeñas en la República Dominicana y a la selección de Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol de 2023 y 2026, además de los Criollos de Caguas en su tierra natal. Se mantiene vinculado a la organización de San Luis como asesor especial.
Debido a su consistencia, anillos de campeonato y dominio defensivo de época, es considerado un fuerte candidato para ingresar al Salón de la Fama de Cooperstown cuando aparezca por primera vez en las boletas de votación.