Santana advierte que no permitirá drogas en las cárceles tras intento de motín en Las Parras

Roberto Santana (al centro) durante la caminata 5k por la salud mental penitenciaria, celebrada este domingo en el malecón deportivo. ( DIARIO LIBRE / JUAN GUIO )

El director general de Servicios Penitenciarios y Correccionales (Dgspc), Roberto Santana, advirtió este domingo que no se permitirá la introducción de drogas a las cárceles, como se intentó en Las Parras el sábado, cuando la madre de un interno trató de llevarle drogas para su consumo y distribución.

Informó que, ante la detención de la señora, que estaba acompañada de una nieta de 11 años, hija del recluso, se hizo un intento de motín que fue controlado de inmediato.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/07/whatsapp-image-2026-06-07-at-31021-pm-5f8c2c1d.jpeg (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/07/whatsapp-image-2026-06-07-at-31043-pm-07d06235.jpeg (FUENTE EXTERNA) ‹ >

Santana dijo que los familiares deben contribuir para que en las cárceles no haya drogas y se mantenga la paz.

"A las familias que nos ayuden con eso porque si no nos ayudan, haremos lo que hicimos ayer: primero metimos presa a la mamá, está en la Fiscalía, y segundo, a los que se revoltearon porque querían la droga, los sometimos a la obediencia y mantuvimos la tranquilidad", sostuvo.

Indicó que la mayoría de los internos no participa en actividades de consumo de drogas, pero que muchos de los trasladados desde La Victoria tienen la costumbre de consumir drogas y, cuando no la tienen, hacen crisis violentas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/07/whatsapp-image-2026-06-07-at-113859-am-3dfd0f5a.jpeg Familiares de los internos del Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras. (JUAN GUIO)

Tercer intento en dos meses

Informó que es la tercera vez en dos meses que son sorprendidas y apresadas personas tratando de introducir drogas a la cárcel Las Parras y en el Centro de Menores de la Ciudad del Niño, donde también una madre le llevaba drogas a un hijo.

Reveló que hace como dos meses un empleado de una de las compañías que trabajan en Las Parras trató de introducir drogas a esa prisión, pero fue detenido.

Programas de asistencia y prevención en centros penitenciarios

"Cada vez que ellos (los internos) intenten tomar control porque quieren drogas, nosotros mantendremos realmente el control y no habrá drogas. A veces se producen riñas por temas personales y de convivencia de los internos, pero en este caso es por el tema de que les lleven las drogas y no vamos a permitirlo; ni con ellos ni con los familiares que las lleven, van presos", dijo Santana.

El director de los Servicios Penitenciarios y Correccionales (Dgspc) dijo que cuentan con medicamentos y asistencia psicológica para tratar a los internos que tienen dependencia del consumo de drogas y reconoció que es un proceso complicado, pero que no pueden transarse para que los centros estén tranquilos permitiendo las drogas.

Santana fue entrevistado este domingo al encabezar el Rally 5K de la Semana de la Salud Mental Penitenciaria, realizado en el Malecón Deportivo, donde participaron decenas de personas y entidades como universidades e instituciones del Estado.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/07/dc130684-f16d-4848-9dc6-eb5d3a7bcb6c-6ea8f645.jpg El director de Servicios Penitenciarios, Roberto Santana, durante la caminata por la salud mental penitenciaria. (DIARIO LIBRE/JUAN GUIO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/07/6068526c-44a8-4b60-a171-e5378a868a8d-219e6fbe.jpg Participantes en la caminata. (DIARIO LIBRE/JUAN GUIO) ‹ >