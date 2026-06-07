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Colegio Médico detecta anomalías financieras en su fondo de previsión y protección social

Adelantó que hace una "exhaustiva investigación" para determinar el alcance real de las irregularidades

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    Colegio Médico detecta anomalías financieras en su fondo de previsión y protección social
    Luis Peña Núñez, presidente del CMD y en el centro de la imagen facilitada por el mismo gremio. (FUENTE EXTERNA)

    La Junta Directiva Nacional del Colegio Médico Dominicano (CMD) informó este domingo que, como resultado de los procesos de evaluación institucional emprendidos desde que asumió la gestión hace cinco meses, "se han identificado una serie de irregularidades e inconsistencias financieras y administrativas en el Instituto de Previsión y Protección Social del Médico (IPPS)".

    Ante este hallazgo, la nueva directiva dispuso "una exhaustiva investigación" para determinar el alcance real de estas discrepancias".

    En un comunicado de prensa, el CMD informó que el proceso se está desarrollando con estricto apego al debido proceso, la transparencia y las normativas legales vigentes.

    La actual gestión del gremio enfatizó que las revisiones financieras forman parte del compromiso asumido para salvaguardar los intereses, los recursos y el patrimonio de todos los profesionales de la medicina en el país.

    • "Esta Junta Directiva que encabezamos no responde a intereses particulares ni a directrices de ningún sector. Nuestro único compromiso es con los médicos dominicanos y con la defensa de los recursos, el patrimonio de la institución y, por supuesto, del cumplimiento de la ley", puntualizó la dirección del gremio.

    Darán a conocer resultados de auditorías

    La Junta Directiva Nacional del CMD aclaró que los resultados definitivos de las auditorías e indagaciones serán dados a conocer oportunamente una vez concluyan los análisis técnicos correspondientes.

    Asimismo, advirtieron de manera categórica que, de establecerse la existencia de actuaciones que comprometan el patrimonio institucional o que constituyan hechos dolosos y violaciones a las leyes dominicanas, remitirán los hallazgos a las autoridades competentes para que se apliquen las sanciones que correspondan.

    Finalmente, la Junta Directiva Nacional envió un mensaje de tranquilidad y confianza a su membresía, asegurando que se está actuando con la firmeza y la responsabilidad que demanda el centenario gremio para garantizar que se adopten todas las medidas administrativas, legales e institucionales que resulten pertinentes.

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