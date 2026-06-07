Comunicado del Aeropuerto La Romana sobre el accidente del avión de este domingo

Momento en que el avión hizo contacto con tierra. ( FUENTE EXTERNA )

Los pilotos estadounidenses Erick Javier Diago y Ruddy Ghazal fallecieron la tarde de este domingo tras accidentarse la aeronave privada en la que viajaban cuando intentaba regresar al Aeropuerto Internacional de La Romana, luego de declarar una emergencia poco después del despegue.

De acuerdo con un comunicado del Aeropuerto Internacional de La Romana Casa de Campo, ambos eran los únicos ocupantes del avión Gulfstream 200 matrícula N318JF, que tenía como destino la ciudad de Austin, Texas, en Estados Unidos.

La tripulación reportó una emergencia minutos después de iniciar el vuelo y procedió a retornar a la terminal aérea para realizar un aterrizaje de emergencia, pero la aeronave se accidentó durante la maniobra.

Las autoridades aeronáuticas mantienen abierta una investigación para determinar las circunstancias que provocaron el accidente, mientras organismos de emergencia y seguridad activaron los protocolos correspondientes para atender la situación.

Texto íntegro

Comunicado de Aeropuerto Internacional La Romana Casa de Campo

Un accidente ocurrido la tarde de este domingo en el Aeropuerto Internacional de La Romana involucró el siniestro de una aeronave de operación privada, modelo Gulfstream 200 matrícula N318JF.

El avión era tripulado por el piloto Erick Javier Diago y el copiloto Ruddy Ghazal, ambos de nacionalidad norteamericana y únicos ocupantes del vuelo, que se dirigía con destino hacia la ciudad de Austin, Texas, en Estados Unidos.

El vuelo se declaró en emergencia por la tripulación a poco tiempo tras despegar y se accidentó en el intento de aterrizaje de regreso al aeropuerto de La Romana, saliéndose de la pista. Lamentablemente ambos ocupantes fallecieron.

Con la activación del Plan de Emergencia, estuvieron presentes las unidades de los bomberos y ambulancia aeroportuaria, el Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (CESAC), la Cruz Roja Dominicana y demás organismos de respuesta, quienes acudieron para atender la situación y ejecutar los protocolos correspondientes.

Las autoridades competentes se encuentran realizando las investigaciones de lugar para determinar las circunstancias que pudieron ocasionar este desafortunado accidente.

Extendemos nuestras sinceras condolencias y expresiones de dolor a los familiares y amigos de los fallecidos en este sensible incidente.