Entre lágrimas y emotivos homenajes, familiares, amigos, colegas y representantes de distintos medios de comunicación despidieron este domingo al reconocido fotoperiodista Franklin Guerrero, cuya trayectoria dejó una huella imborrable en el periodismo dominicano.

Fue sepultado en el cementerio Jardín Memorial, avenida Jacobo Majluta, donde también fue velado.

Durante la ceremonia, Angélica Guerrero, una de sus hijas, en representación de la familia, agradeció el acompañamiento recibido y recordó a su padre como un hombre guiado por sus principios, el amor a su familia, su fe en Dios y su permanente disposición para servir a los demás.

"Vivió una vida guiada por sus principios, por el amor a su familia, por su fe en Dios y por el deseo constante de servir y ayudar a los demás", expresó visiblemente conmovida.

Al recordar el papel que desempeñó dentro de su hogar, destacó que Guerrero siempre estuvo presente para los suyos. "Fue guía, apoyo, consejo. Fue un hombre presente. Nunca faltó cuando lo necesitábamos", manifestó.

La emoción se apoderó del lugar cuando otra de sus hijas tomó la palabra para expresar el profundo vínculo que mantenía con su padre. "El hombre que más nos ha cuidado en la vida se llama Franklin Guerrero y él nos va a seguir cuidando desde allá", dijo entre lágrimas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/07/whatsapp-image-2026-06-07-at-33420-pm-9690b050.jpeg Franklin Guerrero. (JUAN GUIO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/07/whatsapp-image-2026-06-07-at-34407-pm-e6ffe5cb.jpeg Dan último adiós a Franklin Guerrero. (JUAN GUIO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/07/whatsapp-image-2026-06-07-at-33419-pm-2896e7ee.jpeg Dan último adiós a Franklin Guerrero. (JUAN GUIO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/07/whatsapp-image-2026-06-07-at-33419-pm-1-792217fa.jpeg Dan último adiós a Franklin Guerrero. (JUAN GUIO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/07/whatsapp-image-2026-06-07-at-33407-pm-c06b817b.jpeg Las hijas y esposa de Franklin Guerrero describen como fue el fotoperiodista cabeza de familia. (JUAN GUIO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/07/whatsapp-image-2026-06-07-at-33419-pm-2-a34fd2e5.jpeg Dan último adiós a Franklin Guerrero. (JUAN GUIO) ‹ >

Reconocimiento en el fotoperiodismo

Durante el sepelio también habló el presidente de la Asociación de Fotoperiodistas de la República Dominicana, César de la Cruz, quien recordó a Guerrero como uno de los más apasionados exponentes del periodismo gráfico nacional.

"Franklin no solo fue un amigo, fue un verdadero guerrero del fotoperiodismo dominicano", expresó al destacar su entrega a la profesión y su disposición para cubrir historias en escenarios complejos y de alto riesgo.

Asimismo, aprovechó la ocasión para llamar a la reflexión sobre las condiciones laborales que enfrentan muchos periodistas y fotoperiodistas en el país. "Este es el momento de pensar en nosotros, en nuestra dignidad y en el valor de nuestro trabajo", afirmó.

Trayectoria y legado

Odontólogo de profesión, pero fotógrafo por vocación, Franklin Guerrero encontró en la comunicación el camino que marcó su vida. Aunque ejerció la odontología, fue detrás de una cámara donde construyó el legado que lo convirtió en una de las figuras más respetadas del fotoperiodismo dominicano.

Durante décadas recorrió calles, barrios y comunidades documentando historias humanas y problemáticas sociales. Su trabajo trascendió la noticia cotidiana y dejó imágenes que reflejaron la realidad del país desde una mirada sensible y comprometida.

Fue responsable de la emblemática Fotocrónica de El Nacional y posteriormente alcanzó gran popularidad en la televisión con su participación en el programa Nuria en el 9, donde desarrolló un estilo único para narrar historias a través de imágenes.

Entre llantos, el destacado fotoperiodista y odontólogo recibió el último adiós de familiares, amigos y colegas, quienes coincidieron en que su legado permanecerá vivo en cada imagen captada con sensibilidad, compromiso y amor por el periodismo.

Su partida deja un vacío en la comunicación dominicana, pero también una trayectoria que seguirá inspirando a nuevas generaciones de fotógrafos y periodistas.