David Collado y embajadora de EE. UU. visitan el portaaviones USS Nimitz

Durante la visita, las autoridades conocieron las capacidades estratégicas, el funcionamiento y las operaciones de una de las unidades navales más importantes de la Armada de los Estados Unidos. ( FUENTE EXTERNA )

El ministro de Turismo, David Collado, realizó este domingo una visita al portaaviones USS Nimitz (CVN-68), atendiendo una invitación de la embajadora de los Estados Unidos en la República Dominicana, Leah Campos.

La actividad inició en la Base Aérea de San Isidro y contó con la participación del ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre; el comandante general de la Armada de República Dominicana, vicealmirante Juan Bienvenido Crisóstomo Martínez; el viceministro de Defensa para Asuntos Navales y Costeros, vicealmirante Agustín Alberto Morillo Rodríguez; y el comandante general del Ejército de República Dominicana, mayor general Jorge Iván Camino Pérez.

A su llegada al USS Nimitz, desplegado en aguas del mar Caribe,la delegación fue recibida por el capitán de navío Joseph J. Furco, comandante del portaaviones, quien encabezó un recorrido por distintas áreas operativas de la embarcación, refiere una nota de prensa.

Durante la visita, las autoridades conocieron las capacidades estratégicas, el funcionamiento y las operaciones de una de las unidades navales más importantes de la Armada de los Estados Unidos.

Según se informó, el encuentro se desarrolló en un ambiente de cooperación institucional y permitió fortalecer los lazos de amistad y colaboración entre la República Dominicana y los Estados Unidos.