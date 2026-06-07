Decomiso de presunta marihuana en Las Parras termina con una detenida y un intento de motín

Letrero del Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras, ubicado en el municipio San Antonio de Guerra. ( ARCHIVOS )

Una mujer fue arrestada este sábado tras intentar introducir una sustancia prohibida al Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Las Parras, en el municipio San Antonio de Guerra, informó la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC).

De acuerdo con la entidad, la detenida acudió al recinto acompañada de su hija de 11 años, aprovechando que la jornada correspondía a las visitas de hijos a padres privados de libertad.

La DGSPC indicó que la mujer fue sorprendida en flagrante delito y posteriormente entregada al Ministerio Público para los fines legales correspondientes. Su identidad fue reservada para proteger los derechos de la menor involucrada.

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Según el informe oficial, alrededor de las 4:00 de la tarde el personal de seguridad detectó a un interno que intentaba salir del área de visita infantil con un paquete cilíndrico oculto en sus partes íntimas.

Las autoridades señalaron que el paquete fue ocupado de inmediato por los agentes de vigilancia y que, por sus características físicas, olor y textura, se presume que contenía marihuana. La sustancia será sometida a los análisis correspondientes para determinar su composición.

Internos intentaron amotinarse

La institución explicó que, tras la aplicación de las medidas de control, internos de algunos módulos del recinto intentaron alterar el orden. Sin embargo, una intervención del personal de seguridad penitenciaria y de las autoridades del centro permitió restablecer la calma y mantener el control de la situación.

Asimismo, se informó que fueron iniciadas las investigaciones para determinar las responsabilidades de lugar, conforme a los protocolos institucionales y al marco legal vigente.

La DGSPC reafirmó su compromiso con el fortalecimiento de los controles de seguridad en los recintos penitenciarios para evitar el ingreso de sustancias prohibidas y garantizar condiciones adecuadas para la población privada de libertad y sus familiares durante las visitas.