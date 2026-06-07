Fuertes vientos destechan viviendas en Cañongo de Dajabón y dejan familias a la intemperie

Los residentes esperan la rápida intervención de las autoridades competentes y organismos de socorro. ( FUENTE EXTERNA )

Momentos de angustia vivieron la tarde de este domingo varias familias del sector Brisas del Kilómetro 4, en el distrito municipal de Cañongo, provincia Dajabón, luego de que fuertes ráfagas de viento, acompañadas de un intenso aguacero, destecharan varias viviendas de la comunidad.

El fenómeno sorprendió a los residentes en medio de las lluvias que han afectado durante el fin de semana a distintas localidades de la zona fronteriza. En cuestión de minutos, el viento levantó techos de zinc y provocó daños materiales en hogares humildes, dejando a varias familias en una situación de vulnerabilidad.

Aunque hasta el momento no se han reportado personas lesionadas, los afectados aseguran que las pérdidas son cuantiosas, debido a que parte de sus ajuares resultaron mojados o dañados por la lluvia que penetró a las viviendas tras quedar sin protección.

Comunitarios y autoridades locales realizan un levantamiento para determinar la magnitud de los daños y establecer la cantidad de familias afectadas por el temporal.

Los residentes esperan la rápida intervención de las autoridades competentes y organismos de socorro, a fin de recibir asistencia para reparar sus viviendas y recuperar parte de lo perdido.